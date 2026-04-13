リーメントから8月、ポケモンの新たなジオラマフィギュア「Pokémon Kaichu Collection」が登場します。ヴィンテージ風の懐中時計型ケースの中に、ポケモンたちの世界を閉じ込めた素敵なコレクションです。
こちらが、懐中時計型ケースに入ったポケモンたちのジオラマフィギュア「Pokémon Kaichu Collection」です。
ラインアップは、「セレビィ – 朝霧の森 –」「エーフィ – 昼下がりの街 –」「ミロカロス – 夕凪の海 –」「カルボウ – 星降る平原 –」「ポッチャマ – 夜明けのオーロラ –」「ミミッキュ – 宵闇の墓地 –」の全6種。かわいいポケモンたちと、幻想的な背景がとっても素敵です。
新しいコレクションの登場に、SNSでは「ポッチャマかわいい」「ミミッキュのやつ欲しいなぁ」「ミロカロスとセレビィ?????? え?????箱買いしないと」「なんだこれ、好きすぎる…」「こんなに全部当たりなの珍しい……!!」「買います。 買わせてださい」と早くも話題に。8月の発売日が待ちきれないようです!
価格は1,595円。どれが当たるかは開けてからのお楽しみですが、全部当たりなのが嬉しいですね。
★画像初公開★— 株式会社リーメント公式 (@rement_official) April 7, 2026
【Pokémon Kaichu Collection】
懐中時計型ケースに入ったポケモンたちのジオラマフィギュア
8月10日発売予定。全6種。1595円（税抜価格1450円）。#ポケットモンスター #ポケモン #pokémon #リーメント #フィギュア #rement #figure pic.twitter.com/uJtNuUzqWb