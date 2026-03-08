3月14日、一番くじに「プリキュア ～Shining moment～」が登場します!
今回の一番くじでは、『Yes!プリキュア5GoGo!』のオリジナル描きおろしイラストグッズに、ぬいぐるみが登場。コスチューム、変身アイテムや妖精をデザインしたキラキラグッズなど、全8等級+ラストワン賞がラインアップされています。
どれも可愛いビジュアルに、SNSでは「は!!可愛すぎんだろ!!!」「ピンキーキャッチュコンパクトでっかww欲しすぎるんだけども」「うんわぁ 青春グッズじゃんやばぁ」「平成女児こと私大歓喜」「ハズレ無くてえぐい」と、平成女児を中心に話題となっています。
1回700円。3月14日より順次、ローソン、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで販売されます。ラインナップはこちら!
【A賞】ビジューショルダーポーチ
ショルダーストラップが付属しており、ミニバッグとしてもポーチとしても使用できるポーチ。サイズは約18cm。
【B賞】ピンキーキャッチュ コンパクトミラー
ピンキーキャッチュのコンパクトミラー。サイズは約7.5cm。
【C賞】ふわふわ妖精ぬいぐるみ
ミルク、シロップ、シフォンのふわふわぬいぐるみで、3種から選ぶことができます。サイズは約16～18cm。
【D賞】コスチュームデザイン ブランケット
『ふたりはプリキュア』から『ハートキャッチプリキュア!』までのプリキュアたちのコスチュームをデザインしたブランケット。サイズは約90cm。
【E賞】ちらりんフレンズ ミニフィギュア
『ちらりんフレンズ』より、妖精のミニフィギュアが登場。シールが付属しているので、机のフチなどに貼り付けると、こちらをちらりと覗くような感じに……。サイズは約4cmで、全8種ランダム。
【F賞】シルエットメタルチャーム… (全14種ランダム)
【G賞】お役立ちコレクション… (選べる全6種)
【H賞】ジッパーバッグ&ステッカー… (選べる全5種)
【ラストワン賞】フリルクッション
最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、『Yes!プリキュア5GoGo!』の一番くじ限定描きおろしイラストがデザインされたフリルクッションが登場。サイズは約40cm。
なお、ダブルチャンスキャンペーンには、A賞の「ビジューショルダーポーチ」とB賞の「ピンキーキャッチュ コンパクトミラー」のセットが用意されています。キャンペーン期間は6月末日までとなっており、当選数は50個。
一番くじ プリキュア ～Shining moment～— プリキュアシリーズ公式 (@precure_15th) March 5, 2026
3月14日(土)より順次発売❣https://t.co/CBDIZkpnM7
『Yes！プリキュア5GoGo！』のオリジナル描きおろしイラストグッズに、ぬいぐるみがラインナップ💞
コスチューム、変身アイテムや妖精をデザインしたキラキラグッズもたくさん✨#プリキュア #precure pic.twitter.com/DV1jeO85ir
トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)
編集:マイナビニュース ホビー編集部