バンダイスピリッツは、Tamagotchi nano colorfulより「ぷちきゅあっち きゅあ～♡なぱすてるぴんく／きゅあ～♡なぱすてるいえろー」(各5,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約受付中、2026年10月発送予定。

2025年に配信がスタートし、2年目を迎えるプリキュアシリーズ初のスピンオフアニメ「ぷちきゅあ～Precure Fairies～」と、30周年を迎える「たまごっち」のコラボ商品が登場。

カラーは、ぷちきゅあをイメージした「きゅあ～♡なぱすてるぴんく」 と 「きゅあ～♡なぱすてるいえろー」 の2色展開。お世話できるぷちきゅあのキャラクターは30以上で、ぷちきゅあの大好きなごはんやおやつをあげられるほか、「ぷちきゅあ～Precure Fairies～」のアニメをイメージしたミニゲームでも遊ぶことができます。

お世話をしないとぷちきゅあマシンの“きゅあ～♡”が下がってしまうなど、ぷちきゅあらしいシーンも盛り込まれているほか、たまごっちたちが遊びにきて、「ぷちきゅあがころんだ！」や「こっぺさまトランポリン」など、ぷちきゅあと一緒に遊べるミニゲームも搭載している。

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