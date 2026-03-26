一番くじに3月28日、アニメ「カードキャプターさくら クリアカード編」が登場。オープニング衣装をまとった、さくらちゃんのフィギュアなど、ファンにはたまらないラインアップとなっています!

一番くじ「アニメ カードキャプターさくら クリアカード編～Charmful collection～」

今回の一番くじでは、『さくらカード編』のオープニング衣装をまとった、さくらちゃんのフィギュアのほか、封印の杖をモチーフにしたメイクブラシ、カードをモチーフにしたコンパクトミラー、新規「描き起こし」のイラストを使用したアクスタなど可愛いアイテムが多数登場します!

SNSでは「きゃああああ めちゃほしい!!!」「OPでめちゃくちゃ好きなシーンが!!!うわーー!!!」「まさに天使だな 可愛いを超越している」「こんな全部当たりなことありますか?????やらせてください」と歓喜の声が。発売前から、ファンのハートを鷲掴みにしちゃってます。

1回750円。3月28日より順次、ローソン、書店、一番くじONLINEなどに登場。ラインナップはこちら。

【A賞】木之本桜 フィギュア-さくらカード編-

『さくらカード編』のオープニング衣装をまとった、さくらちゃんのフィギュア。さくらちゃんの周りに優しく吹く風も感じられるような、静かに願う姿のワンシーンを再現! サイズは約18cm。

一番くじ「アニメ カードキャプターさくら クリアカード編～Charmful collection～」木之本桜 フィギュア-さくらカード編-

【B賞】封印の杖メイクブラシ

封印の杖をモチーフにしたメイクブラシ。サイズは約16cm。

一番くじ「アニメ カードキャプターさくら クリアカード編～Charmful collection～」封印の杖メイクブラシ

【C賞】マグカップ

取っ手部分が「FLIGHT」モチーフになったマグカップ。サイズは約8cm。

一番くじ「アニメ カードキャプターさくら クリアカード編～Charmful collection～」マグカップ

【F賞】デフォルメアクリルスタンド

新規「描き起こし」のイラストを使用したアクリルスタンド。サイズは約5cmで、全11種ランダム。

一番くじ「アニメ カードキャプターさくら クリアカード編～Charmful collection～」デフォルメアクリルスタンド

【D賞】コンパクトミラー …約６㎝/選べる全６種

【E賞】食器コレクション …小皿3種・ココット2種から選べる

【G賞】ステーショナリーコレクション …メモ帳5種・ステッカー3種から選べる。

【H賞】ラバーコレクション …コースター3種・チャーム4種から選べる

【ラストワン賞】木之本桜 フィギュア-さくらカード編- ラストワンver.

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、A賞のさくらちゃんのフィギュアが、さくらちゃんがやさしく微笑んでいる表情で登場。サイズは約18cm。

一番くじ「アニメ カードキャプターさくら クリアカード編～Charmful collection～」木之本桜 フィギュア-さくらカード編- ラストワンver.

なお、ダブルチャンスキャンペーンにも、ラストワン賞の「木之本桜 フィギュア-さくらカード編- ラストワンver.」が用意されている。キャンペーン期間は6月末日までとなっており、当選数は30個。

(C)CLAMP･ST/講談社･NEP･NHK

トレンド報告：會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集：マイナビニュース ホビー編集部