「サンリオキャラクター大賞2026」の初回速報順位が公開されたばかりですが、そんな中、速報1位の「シナモロール」、2位の「ポムポムプリン」、4位の「クロミ」を含む8つのキャラクターが、立体フィギュアになってガシャポンに登場します!
バンダイのガシャポン®に「サンリオキャラクターズ パッケージミニチュアコレクション」(全8種)が登場!
パッケージの中身は立体フィギュアだよ♪
ボールチェーンを外してお部屋に飾ってもかわいいね♡
全国のカプセルトイ自販機で4月第4週～順次発売☆
https://sanrio.lnky.jp/NyMyTlr
(@sanrio_newsより引用)
今回フィギュアになって登場するのは、「マイメロディ」「クロミ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「コロコロクリリン」「ウサハナ」「シュガーバニーズ(しろうさ)」「シュガーバニーズ(くろうさ)」の8人。うさぎ系のキャラクターがいっぱいですね。
ボールチェーン付きなので、バッグやポーチに付けて持ち歩いてもいいですし、ボールチェーンを外して、そのままディスプレイしても。楽しみ方は自由です!
このニュースに、SNSでは「やばいラインナップ最高すぎる」「コロコロクリリンゲットする〜!!」「シナモンとクロミとシュガバニが欲しいので探す!!」「可愛すぎるー! 全部欲しい笑」と話題に。気になる方は、カプセルトイ自販機コーナーで探してみてくださいね。
バンダイのガシャポン®に「サンリオキャラクターズ パッケージミニチュアコレクション」（全8種）が登場！— サンリオ【公式】 (@sanrio_news) April 17, 2026
パッケージの中身は立体フィギュアだよ♪
ボールチェーンを外してお部屋に飾ってもかわいいね♡
全国のカプセルトイ自販機で4月第4週～順次発売☆https://t.co/vvPvg7ctdW pic.twitter.com/EyF1bj8eQt