「サンリオキャラクター大賞2026」の初回速報順位が公開されたばかりですが、そんな中、速報1位の「シナモロール」、2位の「ポムポムプリン」、4位の「クロミ」を含む8つのキャラクターが、立体フィギュアになってガシャポンに登場します!

バンダイのガシャポン®に「サンリオキャラクターズ パッケージミニチュアコレクション」(全8種)が登場!

パッケージの中身は立体フィギュアだよ♪

ボールチェーンを外してお部屋に飾ってもかわいいね♡

全国のカプセルトイ自販機で4月第4週～順次発売☆

https://sanrio.lnky.jp/NyMyTlr

(@sanrio_newsより引用)

今回フィギュアになって登場するのは、「マイメロディ」「クロミ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「コロコロクリリン」「ウサハナ」「シュガーバニーズ(しろうさ)」「シュガーバニーズ(くろうさ)」の8人。うさぎ系のキャラクターがいっぱいですね。

ボールチェーン付きなので、バッグやポーチに付けて持ち歩いてもいいですし、ボールチェーンを外して、そのままディスプレイしても。楽しみ方は自由です!

このニュースに、SNSでは「やばいラインナップ最高すぎる」「コロコロクリリンゲットする〜!!」「シナモンとクロミとシュガバニが欲しいので探す!!」「可愛すぎるー! 全部欲しい笑」と話題に。気になる方は、カプセルトイ自販機コーナーで探してみてくださいね。