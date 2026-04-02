30周年を迎えたポムポムプリン。これを記念して、3月30日にかわいいマスコットコレクションが誕生。レトロでカラフルな12種のプリンの登場です!

#ポムポムプリン30周年 を記念したマスコットコレクションが登場☆

ユニークでキュートなプリンからレトロカラフルなプリンまで、全12種をラインナップ♡ お買い求めは、全国のファンシーショップや通販サイト「ナカジママーケット」などでね♪

(@sanrio_newsより引用)

こちらが、「ポムポムプリン マスコットコレクション」です。お馴染みのプリンカラーのマスコットは、大喜びのプリンや鼻提灯のプリンなど、キュート&ユニークなポーズと表情の6種類が登場。ラインアップは、画像上段左から「ぷくぷく」「わーい」「チームプリン」「おしり」「すやすや」「プリン」となっています。

さらに、レトロカラフルな「抹茶」「チョコ」「ごま」「さくらんぼ」「ミルク」「いちご」の6色もラインアップされていて、全12種類の中からお気に入りのプリンを選ぶことができるんです!

SNSで紹介されると、「ええええ可愛すぎる」「抹茶プリンの見た目www」「カラフルプリンちゃん可愛い」「『わーい』が信じられないくらいかわいくて持ってるだけでQOL爆上がりだ」と話題に。全部可愛すぎて、どの子にしようか迷っちゃいますね。

価格はいずれも2,420円。気になる方は、チェックしてみてくださいね。