全国のお菓子売り場に4月13日、たまごっちと一緒に“推し活”を楽しめちゃうアイテムが登場します。

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㊗4/13(月)全国のお菓子売り場についにと～じょ～🎊✨

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#たまごっち のプチプチおみせっちしり～ず カード&フレーム チョコクランチは、紙カードとカードフレームがセットになった新商品!

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お手持ちのカードと入れ替えて楽しむことができるよ♪

https://bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117928628000.html

(@TMGC_netより引用)

こちらが、チョコクランチが入った新作食玩「たまごっちのプチプチおみせっちしり～ず カード&フレーム チョコクランチ」です。中には、「たまごっちのプチプチおみせっちしり～ず」のセリフを使用した紙カードとカードフレームが、セットになって入っているんです。

セット数は、「まめっち」や「くちぱっち」など全22種。紙カードをそのままフレームに入れれば、ゲームのなかのたまごっちたちの様子を再現することができるほか、推しのカードに差し替えて、推しに「もう こないからねー」「きてくれたんだ!うれしい!」などのセリフをしゃべってもらっちゃうという楽しみ方も。たまごっちの世界に“推し”をそっと参加させることができる、なんとも尊い仕様になっているんです。

SNSで紹介されると、「かわいーーー♡ほしい」「めめっちほしい!」「是非トレカをはさみたい」「これにチェキ入れたいから見つけたら買いたいww」「かわいいかわいいヒスンいれたいな」「もう可愛いの確定してるので買います」など、“推しを入れる前提”の反応が続々と。コンプして、推しの“おみせっち”を作るのも楽しそうですね。

価格は385円。推し活の幅がまたひとつ広がるこの新アイテム、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

(C)BANDAI

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