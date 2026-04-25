「前より太って、前より元気に……」お笑いタレントの明石家さんまが、マツコ・デラックスの復帰後の様子を明かした――。

明石家さんま

「首にボルト入れて固定してあるらしい」「体重が首にかかったみたいで」

首の手術のため、今年2月から、約2カ月間休養していたマツコ。18日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、さんまは、「昨日、収録にマツコが帰って来たんですよ。『週刊さんまとマツコ』に、やっと帰って来て」とうれしそうに報告。復帰直後は、「痩せた」という心配の声も上がっていたが、「ニュースとかでは、“げっそり痩せた”とか、“見ててかわいそう”とか出てたのに……。前より太って、前より元気になって帰ってきた」と苦笑しながら明かすと、共演者から、「よかった～!」と安堵の声が上がった。

マツコについて、「10何年前から売れて。忙しく忙しく駆け足で来て。一旦疲れて……」と心配し、「首にボルト入れて固定してあるらしい。猫背やったっていうのもあんねんけど、体重が首にかかったみたいで」と明かしたさんま。久々の収録を終え、「“お前、よくそんな元気で帰ってきたな～”言うて。ものすごい元気で。2カ月ぐらい休んでるからやな」と安心した様子だったが、「昨日は、放送できない言葉ばっかり言いだして(笑)。頑張りすぎて、もう基準がわからなくなって。“わかんない! もう嫌だ! ”とか言うてた」とぶっちゃけていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。