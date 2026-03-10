「ラジオ聴いてて、何コイツと思ったらしい(笑)」

反省しながら明るく失敗談を振り返ったのは、お笑い芸人の明石家さんま。7日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、大人気漫画『ONE PIECE』の作者・尾田栄一郎氏とのエピソードを明かした。

明石家さんま

「まだ流行ってんの?」に対して「僕たちね、やってるんですよ」

尾田氏に招待され、Netflix実写ドラマ版『ONE PIECE』シーズン2の試写会に行ったというさんま。「もう第一声。“ポケモンGOを先週ヤンタンでバカにしてましたよね?”って。俺、そんなこと言うてた?」と明かして苦笑い。さんまは、前々回の放送でポケモンGOについて、「今やってるの珍しいな。まだ流行ってんの?」と驚いていたが、尾田氏に、「“ポケモンGOまだやってるヤツおんの?”って大きな声でおっしゃってましたよ。僕たちね、やってるんですよ」とツッコまれてしまったという。

試写会には、尾田氏のほか、GLAYのTERUと妻でPUFFYの大貫亜美、Vaundyというそうそうたるメンバーが同席。「その人たちは全員やってんねん。大人気やねん」とビックリしたようで、「ポケモンGOをしながらラジオ聴いてて、何コイツと思ったらしい(笑)。まだやってんのかってどういうことや! って」と猛省。一方、尾田氏らは、「イギリスにすごいのがいる」「イギリス行ったときに獲ってきました」「○○と交換しよう!」と大盛り上がりしていたそうで、「俺にはもうわからなかった」とつぶやいた。

「すごいのが見つかったときとか、やっぱりうれしいみたい」「獲ったら得点はないの? 何もないのにすごいね」とポケモンGOの人気に圧倒された様子のさんま。「1万は超えてるかな～ってみんな言ってた」と話し、「すごいの見つけて3匹捕獲した言うて。めっちゃ楽しんでんねん」と感嘆。村上ショージが、「別にお金になるわけでもないでしょ?」と不思議そうに語ると、「俺らがスポーツ選手のサインついてるユニフォームを集めるようなもん。売らないし、金にもならないけど、集めることに満足してんねん」と説明していた。

