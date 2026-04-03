アイドルグループ・乃木坂46のドキュメントバラエティ番組『乃木坂、逃避行。SEASON4』(毎週金曜12:00～配信予定)の第10回が3月13日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。

小川彩と川端晃菜が福井を旅する後編

『乃木坂、逃避行。』は、メンバーが2人1組になり、1泊2日の旅をする人気ドキュメントバラエティ番組。とある関係性のメンバーが、「いまどうしても2人で行きたい場所」をプランニング。旅を通して絆を深め、ここでしか聞けない本音トークを展開する。SEASON4となる今回は、2025年に加入したばかりの6期生と先輩メンバーがペアを組み、プライベート感あふれる旅の様子を届ける。

配信中の第10回は、5期生の小川彩と6期生の川端晃菜が、福井を旅する後編。2日目を迎え、あわら温泉街で足湯を満喫した2人は、「足がリセットされた～」「気持ちいい～。めっちゃ軽い!」とご機嫌。気になっていたソフトクリームを食べながら、部活動の話題で盛り上がる。卓球部だった川端は、グループ加入で退部することになり、「合格したことを言えないから。何も言えないまま……」と回顧。一方、吹奏楽部だった小川も、部員たちとの友情エピソードを明かし、「うれしかった」と懐かしそうに語る。

次に2人が向かったのは、いちご狩り。「初狩りしちゃいます! 人生で一度は狩りしてみたかった」とウキウキの川端は、「ヤバ! デカすぎ!」「甘い! 最高!」と大興奮。いちご練乳もはじめてだといい、「こんなにおいしいんだ……」と感激していると、小川は、「はじめて? ホントに? もう全部はじめてじゃん」と大笑いする。いちごを堪能したあとは、思い出をカタチに残すため、恐竜絵付け体験に挑戦。「図工の時間を思い出す」「すごい楽しい」と仲良くおしゃべりしながら、オリジナリティあふれる作品に仕上げていく。

2日目の締めくくりに、観光スポットの「東尋坊商店街」を訪れた2人。海鮮グルメを堪能しながら、「ホタテを焼いたのはじめて見ました」「ゲソって言うんですか……?」と目を丸くする川端に、小川は、「これもはじめて? 全部はじめてだね(笑)」と微笑む。最後は、美しい夕日を眺めながら、「帰りたくないよ～」と名残惜しそうにつぶやき、「楽しかったね。明日から、東京に帰って忙しくなるけど頑張れそう」と新たな気持ちで意気込んでいた。

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