お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニアが、21日深夜に放送されたTBSラジオ『JUNK 爆笑問題カーボーイ』(毎週火曜25:00～27:00)にゲスト出演し、松岡昌宏に謝りたい出来事を打ち明けた。

千原ジュニア

マネージャーも激怒「あれはアカン」

「今でも思い出す懺悔したいこと、謝りたいことなどありますか？」とのリスナーからの質問に対して、上京直後に出演したドラマ撮影でのエピソードを披露。「当時TOKIOの松岡君が刑事の主役で。1話のゲストで犯人やと思ったら実は犯人じゃなかったみたいな役で呼ばれていった」と振り返り、「皆さん溜まってお昼やられてるところに入っていかれへんから。俺、よその方で1人でお弁当食べてたら、主役の松岡君が、わざわざ俺んとこ来て」と当時の状況を語った。

その際にかけられたのが、「千原さん、お兄さんとは何歳離れてるんですか？」という質問。この問いかけについてジュニアは、「この質問が、いかに秀逸かって。『東京に出てきたばっかりの千原兄弟っていうのを、僕は知ってますよ。お兄さんとやられてる、お笑い芸人さんだってことを僕は認識してますよ』って言わず、その質問で全部表して」と松岡の気遣いに感嘆した。

しかし当時は、言葉を返せず指を4本立てるだけで返答してしまったという。マネージャーからも後に「あれはアカン」と激怒されたことを明かしつつ、「松岡君も若いし、俺よりちょっと下やと思うし。もちろん尖ってる部分あったはずやのに、わざわざ降りてきて…」と改めて感謝の気持ちを述べていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoタイムフリーで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。