アイドルグループ・乃木坂46のドキュメントバラエティ番組『乃木坂、逃避行。SEASON4』(毎週金曜12:00～配信予定)の第11回が3月20日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。

池田瑛紗と矢田萌華が冬の北海道へ

『乃木坂、逃避行。』は、メンバーが2人1組になり、1泊2日の旅をする人気ドキュメントバラエティ番組。とある関係性のメンバーが、「いまどうしても2人で行きたい場所」をプランニング。旅を通して絆を深め、ここでしか聞けない本音トークを展開する。SEASON4となる今回は、2025年に加入したばかりの6期生と先輩メンバーがペアを組み、プライベート感あふれる旅の様子を届ける。

配信中の第11回では、5期生の池田瑛紗と6期生の矢田萌華が冬の北海道へ。「雪が見たくて」と北海道を選んだ理由を語った池田は、「おいしいご飯をいっぱい食べる!」と旅の本当の目的を告白する。そんな“食べるの大好き”コンビは、二条市場の新鮮な魚介類にテンションアップ。海鮮丼を堪能しながら、「本当に豪華。こんな贅沢していいのかしら……」と感激する矢田は、「幸せ～!」と声を上げる。

その後、都市型水族館「AOAO SAPPORO」を満喫した2人。夕食のジンギスカンでは、希少なサフォーク羊や大きなアスパラを焼きながら、「待ちきれないよ～」「まだかな～」とワクワク。いざ食べはじめると箸が止まらず、「おいしい!」「アスパラ神!」と大絶賛する。また、「矢田ちゃんって不思議。姉気質なのか妹気質なのかわかんない」と話した池田。長女だという矢田は、「なんでだろう……?」と“最近よく言われること”を明かす。

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