俳優の中尾明慶とモデルの池田美優が24日、アルコのリカバリーシューズブランド「OOFOS」のポップアップストア(25日～26日、東京・原宿で開催)のオープニングイベントに登場。第1子妊娠中の池田が「今は歩くのも大変...」と現在の様子を明かした。

池田美優

みちょぱ、GWは出産に向けて買い物を

2022年にモデルの大倉士門との結婚を発表し、今年2月には第1子妊娠を発表した池田が、ふっくらとしたおなかでイベントに登場した。「OOFOS」のリカバリーシューズは、特殊素材を使い足の疲れを軽減するとして妊娠中の使用としても人気を誇っている商品で、イベントでは池田も着用。

記者から「GWの予定」を聞かれ、「今は歩くのも大変なんですけど...」「まだ買えていないものがあるので、個人的にはいよいよという感じですが、GWは買えていないものを買いに行きたいです」と、これから迎える新しい生活に向けて準備を進めていきたいという回答する場面も。

池田美優

また、「この夏取り入れたいファッションは?」という質問に対して、中尾は「デニム」と回答。池田は「デニムも好きなのですが、今は入らなくなってしまって。今はワンピースやだぼっとした服をたくさん仕入れたいですね」と、妊娠中の身体の変化に伴いファッションの変化もあったことを明かした。