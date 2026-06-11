お見送り芸人しんいち、最近狙っている芸能人は…「離婚したし」「すぐフォローしました」

ABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#2が4日に配信された。

お見送り芸人しんいちが狙っている芸能人は?

自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ(誇示売り)」企画に、『R-1グランプリ2022』王者のお見送り芸人しんいちが登場した。

直撃取材の中で「月収280万円」を何に使っているのかと問われたしんいちは、「しんいち軍団を 養うためにも使ってるし、お金ない先輩とかも食わしてます」としたほか、「女の子」と回答。相手女性について「フォロワーの少ないグラビアアイドル」「人気グラビアアイドルはいかないですよ。無理やから。(フォロワー)2万人ぐらいの」と生々しいターゲット層を明かす。

そこでスタッフが「1人じゃない? 何人と遊んでいるんですか?」と尋ねると、「3人」と即答。現在は3人の女性と同時進行で「1週間に1回ずつ」会い、月に計12回のデートをしているという。1回のデートで「4、5万円使いますよ」「高い料理食べてもらうし、化粧品も買ってあげたり」「僕スマホのメンバー会員なんです。DiorとかCHANELとかの。自分は買わへんけど」とも語り、1か月のデート・プレゼント代が約60万円にのぼるという衝撃の散財ぶりを明かした。

そして、「ハイスペック男子ですよ? もっとモテてええのに」と豪語するしんいちに対し、スタッフが「芸能界で今一番狙っている人は?」と問うと、「鈴木奈々、ゆきぽよ、ダレノガレ、橋本梨奈」と実名をスラスラと回答。さらには「川栄李奈さんも最近狙ってます。離婚したし。すぐフォローしました」と激白。スタジオの吉村崇(平成ノブシコブシ)は「何か傷ついてる人狙うな」とツッコミを入れた。

お見送り芸人しんいち

尊敬するノブコブ吉村のお金事情を暴露



◤資産、全部売ってみた

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