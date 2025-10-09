SBI証券が運営する公式YouTubeチャンネル「ビジネスドライブ!」は、「ABEMA」の人気恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン』シリーズとのタイアップ企画『マネーの2択クイズに挑戦！答えを知る金狼を見破れ！』を、2025年10月7日（火）に公開した。

『ラブキャッチャージャパン』参加者が再集結

本企画では、番組のテーマ“真実の愛”か“欲望の金”かをそのままに、シーズン1で注目を集めた参加者たちが再集結。金銭感覚を問う2択クイズに挑戦しながら、洞察力や価値観を競う。MCはタレントの大倉士門氏と、節約・投資系ユーチューバーの節約オタクふゆこ氏が務め、楽しみながらマネー知識を学べる新感覚のリアリティーショーとして展開される。

この企画は、2025年7月に配信された『さよならプロポーズ』シリーズとのコラボ『目指せ貯金1,000万円！恋リア夫婦のリアル家計簿を覗き見！』に続く第2弾。エンタメを通じて金融リテラシーを高める「マネー×エンタメ」企画として注目される。

番組概要

タイトル：『マネーの2択クイズに挑戦！答えを知る金狼を見破れ！』

放送日時：2025年10月7日（火）16時～

放送URL：記事末尾に掲載