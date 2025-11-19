第36回フジテレビヤングシナリオ大賞受賞作のドラマ『人質は脚本家』が、12月20日(14:30～ ※関東ローカル)に放送。同5日からは、縦型ショートドラマアプリ「FODショート」で先行配信される。

主人公は、かつて連続ドラマ『ルーザー』の脚本を担当した元脚本家の小泉拓哉(中尾明慶)。視聴率不振で作品は“7話打ち切り”という結果に終わり、ネット上でも酷評を受けて業界から姿を消した。現在はコンビニでアルバイトをしながら、夢を諦めかけている。 そんな中、母親からの連絡を受け実家に帰省した拓哉は、立ち寄った地元の郵便局で突然“人質”となってしまう。犯人は「娘に会いたい」と訴える中年男性・三枝誠(高橋克実)。会社の倒産、家族の離散を経て、唯一の願いである“娘との再会”を叶えたい一心で起こした、思いつきの立てこもり事件だった。

拓哉と話すうちに三枝は、勇気をもらったドラマ『ルーザー』の脚本家が、目の前の拓哉であることに気づく。「失敗しても、やり直せばいい」あのドラマに救われたと言う三枝。だが、その脚本を書いた拓哉自身は、まさに“ルーザー”として人生に行き詰まっていた。そんな緊迫した空気の中、三枝は拓哉に思いがけない言葉を放つ。「この事件の続き、脚本にしてください!」――。

ほかにも、拓哉の元恋人であり、現在は郵便局員として働く鮫島音役で内田理央が出演する。

中尾明慶

――本作の台本を読んだ感想は？

「今回、この作品をやるにあたって脚本を書かれた石田真裕子さんにお会いしお話をさせていただきました。俳優も脚本家も明日仕事がなくなるかもしれない不安で通ずるところもあり、この作品も石田さんのリアルな思いであふれていて、感情移入ができました。ストーリーも笑って泣けて純粋に面白く、人間味あふれた拓哉を演じたいと素直に思いました」

――小泉拓哉という売れない脚本家の人質役を、どのように演じましたか。

「脚本家として芽が出なかった拓哉は、誰にも認められなかったり、失敗する怖さみたいなものが常に彼の根っこにはあって、でも過去に大きな失敗をしたからこそ、その畏れを経験した人間にしか出せない優しさを、大切に演じるよう心がけました」

――視聴者へのメッセージをお願いします。

「克実さんと僕。ヤング感やフレッシュさはないかもしれませんが、、、（笑）でも、拓哉の言葉を借りて、思いを本作にしっかりぶつけました。ぜひご覧ください」

高橋克実

――本作の台本を読んだ感想は？

「まず、すごく面白かったです。80年代の小劇場ブームの中で芝居をしてきた自分には、 “あの頃の匂い”をどこか感じました。発想はぶっ飛んでいるのに、読んでみるととてもノスタルジックで読みやすい。全体はコメディタッチなのに、登場人物それぞれの思いや関係性がしっかり感じられて、可愛らしい脚本だなと感じました」

――三枝誠という“生き別れた娘に会いたい”犯人役を、どのように演じましたか。

「三枝は“犯人”ではありますけど、すごく悪意のある人間ではなくて…ある種の“仕方のない暴走”。本当はやらなくてもよかったのに、娘に会いたいという強い気持ちが、ああいう行動をとらせてしまった。人生って失敗やコケることの繰り返しですよね。 “そういう人生を歩んできた人”として体現できればと思って演じました」

――視聴者へのメッセージをお願いします。

「“失敗してもまた挑戦すればいい”。この作品は、そんなまっすぐなメッセージをすごくあたたかく描いていると思います。脚本の石田さんの情熱も強く感じましたし、その熱が物語全体にしっかり息づいています。一見突拍子もないように見えて、実はとてもベーシックで心に残るお話です。“ルーザー”と呼ばれた人たちが立ち上がっていく姿を、ぜひ共感していただけたら嬉しいです」

内田理央

――本作の台本を読んだ感想は？

「素直にとても面白くて、一気に物語の世界へ引き込まれました。コミカルな部分では思わず笑ってしまい、最後にはほろっと温かい気持ちに。失敗してもまた歩き出すことができる。そんな前向きな力を読んでいる私自身貰いました」

――鮫島音という役を、どのように演じましたか。

「鮫島音はさっぱりしていて何事にも動じない性格。でも実は、その裏には大変だった過去と本音を抱えている物語の鍵となる女性です。彼女の強さと葛藤を大切に表現できればと思っています。拓哉の元カノという、ちょっと気まずい関係性にも注目していただけたら嬉しいです(笑)」

――視聴者へのメッセージをお願いします。

「誰しも一度は立ち止まってしまう瞬間があると思います。そんな時にそっと寄り添い背中を押してくれる作品です。翻弄されながらも、もう一度前に進もうとする人たちの姿が、皆さまの心にも届きますように。ぜひお楽しみください」

プロデュース・演出：宮木正悟氏

「数々の名脚本家を生み出してきた『フジテレビヤングシナリオ大賞』。その36回目の大賞に選ばれたのは石田真裕子さんの『人質は脚本家』という作品。“夢を諦めかけた脚本家がまさかの人質に！？犯人からは「この事件の続きを書いて欲しい」と頼まれ…さあどうなる？”という笑いあり涙ありの１シチューション逆転コメディです。主人公役の中尾明慶さん、犯人役の高橋克実さんは意外にもここまでしっかりと共演されたのは今回が初だそう。そんなお二人の熱い掛け合いが作り出す“どこか憎めない…応援したくなるキャラクター”は必見！更に物語のキーパーソンとなる内田理央さんの役どころにも注目です。脚本家の石田さん自身が、どうしても脚本家になるという夢を諦めきれずに一念発起して応募されたそうで、そんな石田さんの【脚本家＝夢】に対する想いが詰まった今作。“人生をもがいて頑張る全ての人”への応援歌となるようなドラマになったと思いますので、是非お楽しみにして頂ければ幸いです」

【編集部MEMO】

『人質は脚本家』で第36回フジテレビヤングシナリオ大賞を受賞した石田真裕子さんは、子育て中の会社員。「三谷幸喜さんや宮藤官九郎さんのような分かりやすい天才的なコメディが書けたらいいなと思います」と目標を語っている。

(C)フジテレビ