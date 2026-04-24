フィギュアスケート界を震撼させた“あの凶悪事件”が、再び注目を集める――。

きょう24日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(毎週金曜19:00～ ※関東地区ほか)では、1994年に起きた「ナンシー・ケリガン襲撃事件」を特集。衝撃の事件をめぐり、二宮和也、千鳥・ノブ、江口のりこらが真相に迫っていく。

フィギュア界最大のスキャンダルともされる「ナンシー・ケリガン襲撃事件」。アメリカ代表のフィギュアスケーターで、オリンピックメダリストでもあったケリガンは、次の五輪出場を懸けた全米選手権の前日に襲撃され、右ひざを負傷。大けがにより全米選手権を棄権し、五輪出場すら危ぶまれる状況に追い込まれた。

そして事件は、その2週間後に急展開を迎える。逮捕された男が、ケリガンのライバルとして知られたトーニャ・ハーディングの元夫だったことが判明。ハーディングにも疑惑の目が向けられる中、彼女は関与を一貫して否定する。番組では、この事件の真相と、犯行に及んだ男を狂気へと駆り立てた背景に迫っていく。

さらに、5カ国語を操るIQ160の天才凶悪犯が、脱獄不可能といわれた超厳戒態勢の刑務所から脱獄し、6人の囚人たちが一夜にして姿を消した事件や、63年間にわたって2週間に1度病院へ通い続け、通院回数1173回を記録した男性の驚くべき秘話なども紹介。あまりに予測不能な展開に、二宮やスタジオゲストたちの考察も翻弄される。

スタジオには、江口のりこ、城島茂、柳原可奈子、横澤夏子に加え、綾瀬はるか、石原伸晃、イモトアヤコらが出演する。

VTRには、七五三掛龍也(Travis Japan)、ひょうろく、正門良規(Aぇ! group)が登場する。