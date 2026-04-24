フィギュアスケート界を震撼させた“あの凶悪事件”が、再び注目を集める――。
きょう24日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(毎週金曜19:00～ ※関東地区ほか)では、1994年に起きた「ナンシー・ケリガン襲撃事件」を特集。衝撃の事件をめぐり、二宮和也、千鳥・ノブ、江口のりこらが真相に迫っていく。
フィギュア界最大のスキャンダルともされる「ナンシー・ケリガン襲撃事件」。アメリカ代表のフィギュアスケーターで、オリンピックメダリストでもあったケリガンは、次の五輪出場を懸けた全米選手権の前日に襲撃され、右ひざを負傷。大けがにより全米選手権を棄権し、五輪出場すら危ぶまれる状況に追い込まれた。
そして事件は、その2週間後に急展開を迎える。逮捕された男が、ケリガンのライバルとして知られたトーニャ・ハーディングの元夫だったことが判明。ハーディングにも疑惑の目が向けられる中、彼女は関与を一貫して否定する。番組では、この事件の真相と、犯行に及んだ男を狂気へと駆り立てた背景に迫っていく。
さらに、5カ国語を操るIQ160の天才凶悪犯が、脱獄不可能といわれた超厳戒態勢の刑務所から脱獄し、6人の囚人たちが一夜にして姿を消した事件や、63年間にわたって2週間に1度病院へ通い続け、通院回数1173回を記録した男性の驚くべき秘話なども紹介。あまりに予測不能な展開に、二宮やスタジオゲストたちの考察も翻弄される。
スタジオには、江口のりこ、城島茂、柳原可奈子、横澤夏子に加え、綾瀬はるか、石原伸晃、イモトアヤコらが出演する。
VTRには、七五三掛龍也(Travis Japan)、ひょうろく、正門良規(Aぇ! group)が登場する。
【編集部MEMO】
宮崎慶洋プロデューサーは、ミステリーを扱う番組が多数ある中で、「僕たちがこだわっていきたいのは、実際のニュース映像だったり、本格的な再現VTRで、視点を変えてどんどん世の中に放り投げていきたい。それを視聴者の皆さんが家族で“これ解けたよ”と会話してほしいと思います。スマホで調べれば出てくるかもしれないですが、スマホ片手にあーだこーだ言いながら見ていただける番組にして、視聴者参加型とかライブ感みたいなことも大切にしていきたいと思います」と、差別化への意識を語っている。