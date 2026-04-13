日本テレビ系新バラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(17日スタート、毎週金曜19:00～)で共演する二宮和也と千鳥・ノブがこのほど、初回収録後に取材に応じ、“身近なミステリー”について語った。

ノブが挙げたのは、相方・大悟にまつわる謎。「本当にどの現場もほぼ二日酔いで来る」と切り出し、「毎日飲みすぎで、もう肌も荒れて顔も吹き出物だらけというか、ザクロみたいになっていて、本当に大丈夫なのか!?」と心配しているという。

ところが、綾瀬はるかと共演する是枝裕和監督の映画『箱の中の羊』では、「めっっっちゃきれいな顔をしてた」「コンビ27年で初めて大悟の顔がきれなポスターと映像を見ました」と衝撃を受けたノブ。「こいつ映画のとき酒抜いとんな!」と疑いの目を向け、「ノブより是枝さん、綾瀬さんを取ったのか? と、ちょっと嫉妬で(笑)。それがミステリーなので、真相を聞いてみたいです」と笑わせた。

一方の二宮は、自身の“移動軸”が周囲に知られすぎていることをミステリーとして挙げる。ノブが、二宮がWBCの仕事でアメリカに行った帰りの飛行機でエコノミークラスを利用し、近くの外国人カップルと会話したとX(Twitter)に投稿したエピソードに触れると、二宮は「“日本人デスカー?”って言われて(笑)。“日本人です～”って言って。“わたしたち、初めて日本にいきます”とのことで、“楽しんでくださいね!”って言いました(笑)」と実話であることを認めた。

ノブが「数時間後にはこの人、コンサートに出てるだなんて、まさか思ってないでしょうね(笑)」と驚くと、二宮も「思ってないと思いますよ(笑) 僕でも思いませんもん(笑)」と同調していた。