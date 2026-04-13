日本テレビ系新バラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(17日スタート、毎週金曜19:00～)で共演する二宮和也と千鳥・ノブがこのほど、初回収録後に取材に応じ、再現VTRや「金曜ミステリー劇場」に登場する豪華俳優陣について語った。

成宮寛貴

世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理する考察バラエティの同番組。浮所飛貴(ACEes)、ひょうろく、前田公輝が再現VTRに出演し、「金曜ミステリー劇場」には成宮寛貴が登場する。地上波で演技を見せるのは、約10年ぶりだ。

成宮が演じるのは、24年前、日本中に衝撃を与えた瀋陽総領事館駆け込み事件の取材記者。当時3歳の女の子と妊娠中の母を含む一家が、命がけで自由を求め日本総領事館に駆け込む瞬間をとらえた映像は、世論を揺るがし、国際問題にも発展する世紀のスクープとなった。

ノブは「特に成宮寛貴さんのお芝居は、テレビで久々に見ていただけると思うので、視聴者の皆さんにも楽しみにしていただきたいです」とアピールした。

また、二宮にゆかりのある人物もVTRに登場。ノブは「VTR俳優陣、びっくりしました! そして、“あの方”は、ニノにゆかりがあるとかじゃないです。もう、ゆかりそのもの。ゆかりが来たんかなと思いました」と、独特の表現で驚きを口にする。

二宮も「あの出方は…あんなことある!?」と笑いながら振り返り、ノブは「いやいや、迫真の演技でした!」と力説。それでも二宮は「もう方々から気を遣われすぎて」「一番低いカロリーで動いて」とイジりを見せ、ノブは「そんなことありません!」「迫真の演技です!」と強調していた。