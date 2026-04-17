日本テレビ系バラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(毎週金曜19:00～ ※関東地区ほか)が、きょう17日に2時間スペシャルでスタート。24年前に日本中へ衝撃を与えた「瀋陽総領事館北朝鮮人亡命者駆け込み事件」と、その瞬間を撮影した記者をめぐるドラマを伝える。そして、当時2歳だったハンミちゃん一家が23年ぶりに緊急来日し、番組のインタビューに応じた。

番組では、ハンミちゃん本人と父親、一家の亡命を支援した男性、さらにこのスクープを世に出した記者本人にもインタビューを敢行。23年の時を経て、当時の出来事をどう振り返るのかが語られる。

インタビューの聞き手を務めるのは、メイン出演者の二宮和也とノブ(千鳥)。当時2歳だったハンミちゃんが大人になった今、何を思い、どんな言葉を口にするのか。二宮とノブが、当時の思いや記憶をどう引き出していくのかにも注目だ。

『金曜ミステリークラブ!!!』は、世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズを出題し、実際の映像や再現ドラマを見ながら、その真相を推理していく“新・考察バラエティ”。バラエティ番組のメイン出演者としては初タッグとなる二宮とノブが、ゲストとともにミステリーの謎に挑む。

【編集部MEMO】

「瀋陽総領事館北朝鮮人亡命者駆け込み事件」の再現VTRでは、一家が命がけで自由を求め日本総領事館に駆け込む瞬間をとらえた記者役で、成宮寛貴が出演。約10年ぶりに地上波で演技を披露する。

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