星野リゾートは4月23日、集英社とのコラボレーション企画「星野リゾート×集英社創業100周年～旅するマンガ～」を始動することを発表した。

集英社のファッション誌5媒体「T JAPAN」「éclat」「MAQUIA」「BAILA」「non-no」 と連携したコラボレーション企画を始動する。本企画は、星野リゾートが展開する「星のや」「界」「リゾナーレ」「OMO」「BEB」の5つのブランドを、神尾葉子氏、槇村さとる氏、持田あき氏、ウオズミアミ氏、春田なな氏5名の人気マンガ家が各ブランドが持つ世界観や旅の醍醐味を「物語」として描き下ろすもの。マンガとファッション誌のWEB記事を連動させるほか、SNSでのショート動画配信など多角的なプロモーションを展開する。読者が「自分ならどの星野リゾートで過ごしたいか」と想像を膨らませ、理想の旅先を見つけるきっかけを提供する。

星のや × T JAPAN × 神尾葉子氏

「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、施設ごとの独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する星のや。

『花より男子』をはじめ、時代を代表する恋愛漫画を数多く世に送り出してきた神尾葉子氏が、知的好奇心の高い大人世代をターゲットに「新しい自分を見つめる滞在」を描写する。神尾氏の作品は、T JAPANの公式サイト「T JAPAN web」にて配信される。

界 × éclat × 槇村さとる氏

「王道なのに、あたらしい。」をコンセプトに全国 23ヶ所に展開する、温泉旅館ブランド・界。éclatの公式サイト「Web éclat」では、『おいしい関係』や『Real Clothes』など、大人の女性の人生や人間関係を描き続けてきた槇村さとる氏による描き下ろしのマンガを配信する。"エクラ世代"の母娘の温泉旅のストーリーを通して、「癒やしと対話の時間」を描写する。

界 箱根/槇村さとる氏

リゾナーレ × MAQUIA × 持田あき氏

夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」をコンセプトに、土地の特性を活かした空間デザイン、豊富なアクティビティをそなえ、地域や季節ならではの体験を提供するリゾートブランド、リゾナーレ。大人のためのリゾートホテルでの滞在を、30代の美容・健康意識の高い女性に向けた「心身をリセットするリトリート体験」として持田あき氏が描写する。持田あき氏の作品はMAQUIAにて配信される。

OMO × BAILA × ウオズミアミ氏

全国に18施設を展開するテンションあがる、テンションあがる"街ナカ"ホテルのOMO。「30代、"今がいちばん楽しい"を更新中!」をスローガンに、ファッションや美容、学びやお金、働き方など向上心を刺激するテーマを発信するファッション誌BAILAにて、等身大の女性の感情や日常を描くウオズミアミ氏による描き下ろしのマンガを発信する。同ホテルを拠点に、街や人と触れ合う旅のストーリーを通して、毎日を頑張る働く女性の背中をそっと押してくれるような、心温まるエピソードを描く。

BEB × non-no × 春田なな氏

居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル、BEB。20～30代の若い世代にもっと旅をしてほしいという思いのもと、いつもの仲間と「すきな時に」「すきな場所で」「すきなように」過ごせる施設を展開し、新たな旅のスタイルを提案している。現代の若者からも高い支持を得ている春田なな氏が、男女のグループが同ホテルで過ごす様子を描写する。春田氏の作品はnon-noで配信される。