星野リゾートは4月27日、「奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート」を奈良県奈良市に開館する。

ミュージアムゲート

重要文化財「旧奈良監獄」とは

旧奈良監獄は、1908年に近代化を目指した国の一大プロジェクトとして誕生した。設計者は、数多くの裁判所や監獄の建築に関わった山下啓次郎氏。1946年には「奈良少年刑務所」と改名し、社会復帰と更生教育を重視する矯正施設として貢献した。その後、歴史的価値と美しい建築の意匠が高く評価され、2017年に、国の重要文化財に指定されている。

世界的クリエーター陣による「構想とデザイン」

同ミュージアムは、同社が手がける初のミュージアム事業となる。監獄というテーマを掘り下げるにあたり、世界で活動するクリエーターに協力を依頼した。アートディレクターは佐藤卓氏、Museography SupervisorはAdrien Gardère(アドリアン ガルデール)氏が務める。「旅を楽しくする」をテーマにした同社と、クリエーターによる鋭い表現力が共鳴し、この場所が持つ本質的な価値を発信する。

コンセプトは「美しき監獄からの問いかけ」

歴史展示にとどまらずデザインやアートを通じて監獄を語り、来館者が自らの生き方や価値観を考えるきっかけを提供するミュージアムを目指す。美しい赤レンガ建築と共に紡がれてきた歴史と対峙し、規律に支配された空間や時間から「問い」を受ける。来館者自身が想像を広げ、日々の生活と重ねながら「自由」について捉え直す機会を提供する。

荘厳な監獄建築が迎えるミュージアムゲート

壮大な建築を辿り、明治の精神に触れる「美しき監獄」

明治政府が司法の近代化を目指し、設計・建設した5つの監獄「明治五大監獄」のうち、旧奈良監獄は、唯一全貌を残す。中央の見張台から放射状に舎房(独居房・雑居房といった居室の総称2)が伸びる「ハヴィランド・システム」やイギリス積みの赤レンガ壁など、当時から残る意匠と機能性を兼ね備えた建築美を公開する。

「保存エリア」となる全96室の独居房が連なる「第三寮」は、ヴォールト状の天井や高い場所に設けられた窓から自然光が差し込み人権への配慮がうかがえる。監視窓を備えた重厚な木製扉に堅牢(けんろう)な鍵、近代監獄の面影とその場の空気感を直接肌で感じることができる。

左:ハヴィランド・システム、右:保存エリア 第三寮

多様な視点からの問いかけを巡らせる「展示」

「展示エリア」のA棟では、8つの展示室で奈良監獄の歩みを日本の行政制度と共に紹介する。明治政府は、不平等条約改正を見据え、諸外国に法治国家として認められるため、人権を重んじる監獄を目指した。展示では、その一大プロジェクトを担った設計者の山下啓次郎氏の足跡や、中央看守所から全容を見渡す構造と当時の先進技術が集結した構造について、1/420の再現模型で知ることができる。耐火性と耐久性を重視したレンガで造られた奈良監獄は、職人の指導下で受刑者自らが製造・積み上げたもので、1906年だけで延べ15万人以上がこの大事業に携わった。その後の「奈良少年刑務所」時代には、日本初の総合訓練施設として改善・教育の指導だけでなく、高校通信制課程が導入され、受刑者は「生徒」と呼ばれていた。地域住民向けの「若草理容室」やスポーツ交流など、社会との接点が数多く設けられている。A棟では、当時の作業やレクリエーションの様子を、イラストや写真で展示している。

B棟では、刑務所という特殊な社会での生活を「規律」「食事」「衛生」「作業」「更生」「お金」「自由」7つのテーマをデザインを通じて紹介する。「規律」は、起床から就寝、布団の畳み方に至るまで厳格なルールが定められた様子を展示で紹介。「食事」では、全国の刑務所の個性が現れる献立や食器を展示。「衛生」は、受刑者は清潔を保つこともルールとされ、「トイレに行くには。」、「入浴時間は。」など、決められた時間に定められた方法で身を清めた様子をグラフィカルに紹介している。管理された刑務所での生活をたどるうちに、分刻みのスケジュールや固定観念にしばられる現代の生き方に気づき、「自分は本当に自由か」の問いを提供する。

左:B棟 規律、右:B棟 自由

かつての医務所を改装したC棟では、「罪と罰」「時間と命」といった普遍的なテーマのもと、5組のアーティスト作品と受刑者による刑務所アートを展示。アートが投げかける鋭い問いに触れることで、鑑賞者の感性を揺さぶり、日常を捉える視点をアップデートするきっかけを提供してくれる。また、展示の締めくくりとなる「むすびの部屋」では、アーティストや身近な人へ言葉を届ける「プリズン ポストカード プロジェクト」を実施している。

余韻に浸る、ミュージアムカフェ&ショップ

展示を堪能した後は、カフェで余韻に浸ることができる。赤レンガをモチーフにした「レンガカレーパン」(600円)や「ご当地ソーダ」などを提供する。明治の洋食文化を映したカレーは、少年刑務所時代に人気のメニュー。ザクッとした食感とスパイシーな味わいが楽しめる。ほかにも明治のレシピに着想を得た「チーズケーキ」(600円)もあり、赤レンガの先に広がる空や庭園を眺めながら、思索を深める時間を過ごせる。

ミュージアムショップでは、建築美を収めたポストカードや雑貨、アパレルなど、オリジナルアイテムが充実。また、全国の刑務所作業製品を紹介するギャラリーも併設している。アートディレクター佐藤卓氏がデザインの視点で選りすぐった逸品の数々は、実際に購入することも可能。

同施設の開館時間は9:00～17:00(最終入館 16:00)で、定休日はなし。料金は大人2,500円～。事前予約が推奨されており、予約は公式サイトから受け付けている。