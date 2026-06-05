星野リゾートが展開する「星のや富士」(山梨県南都留郡)は7月1日から、「夏の森グランピング滞在」を提供する。

同施設は富士箱根伊豆国立公園にあり、標高840～940mほどの丘陵地に面している。夏の森は木々が強い日差しを遮ることで涼やかな木陰が広がり、蝉の声などの豊かな自然の躍動も身近に感じることができる。さらに、昨年8月の平均最低気温は21℃を下回り、夏場でも朝晩には涼しい風が吹き抜けるので、屋外での散策やくつろぎの時間を過ごすのに適している。

夏の森グランピング滞在では、木陰に涼風が吹き抜ける森や、河口湖を望むテラスなど、自然の心地よさを味わえる施設内のさまざまな「特等席」を用意。夕暮れの森で涼むビアデッキから、自然の中で一日を始める深呼吸体験、3種の桃を味わう朝食まで、標高900mの森が織りなす情景に浸りながら心身をリフレッシュする、5つの避暑体験を提案する。期間は2026年7月1日～9月10日まで。

夏霧の森で深呼吸体験

富士北麓の朝は、湖の湿気と寒暖差により霧が発生しやすい。「夏霧の森 深呼吸」は、早朝の森でグランピングマスターの手ほどきのもと深呼吸をして、一日を始めるアクティビティ。天然のミストのような霧は、視覚からも涼感をもたらし、条件が揃えば木々の間から美しい光芒が差し込む。静寂と潤いに満ちた早朝の森の中で呼吸を整える、贅沢な目覚めのひとときを提供する。開催期間は2026年8月6日～9月10日。参加費は無料、予約も不要となっている。

絶景テラスで味わう「薫る桃のグラマラス朝食」

朝食には、河口湖の絶景を望む客室のテラスで、旬を迎える桃を贅沢に味わうことができる。収穫時期で異なる3種の桃の個性を引き立てるのは、芳醇な香りのワインビネガーを合わせたこだわりの料理。 森を吹き抜ける清々しい風を感じながら、名産地ならではの奥深い桃の魅力を堪能する、夏の始まりにふさわしい朝食の時間を提案する。開催期間は2026年7月1日～8月31日、料金は1名18,000円。公式サイトにて14日前まで予約を受け付ける。

爽やかな香りで涼をまとう「薫る森の蒸留」

「薫る森の蒸留」では、同施設にも自生する檜など、森の素材で抽出された蒸留水の香りを楽しむことができる。夏を彩るミントを抽出した蒸留水は、散策時の虫除けにも活用可能。素材ごとの清々しい香りは、暑さが残る身体に心地よい涼を運び、植物が香りの雫へと変わる過程も目の前で楽しめる。開催期間は2026年8月6日～9月10日。料金は無料、予約も不要。

涼風吹き抜ける木陰を歩く「夏の森 ディスカバーウォーク」

木陰に涼風が吹き抜ける森をグランピングマスターとともに歩き、季節の移ろいを見つける散策「夏の森 ディスカバーウォーク」。青々と生い茂る植物や小動物の痕跡など、夏ならではの自然の営みを探索する。鳥のさえずりと蝉の声が重なり合うこの時期の活気に包まれながら、森の歴史や生命の息吹を間近に感じて楽しめる。開催期間は2026年8月6日～9月10日。参加費無料、予約も不要。

木陰の森で、夕風に身をゆだねる「夕涼みビアデッキ」

夕暮れの森に涼風が吹き抜ける時間、クラウドテラスでリラックスチェアに体を預け、カクテルを楽しむひとときを提供する。山梨ならではの葡萄と芳醇な白ワインビネガーを合わせた、オリジナルのビアカクテルを用意した。木陰が心地よい森の中で、爽快なドリンクを味わい、贅沢な夕涼みの時間を過ごせる。開催期間2026年8月6日～9月10日。料金は無料、予約も不要となっている。