イルミネーションの新作アニメ映画『ミニオンズ＆モンスターズ』が8月7日に全国公開される。日本語吹替版キャストとして、映画監督のマックス役を松平健、緑色のモンスター・グーミー役を山寺宏一が務めることが発表された。

ミニオンズシリーズは全世界興行収入累計56億ドルを記録しており、日本では2022年公開の『ミニオンズ フィーバー』以来、4年ぶりにミニオンズが主役を務める作品である。

物語は、原始時代から最強最悪のボスを求めてきたミニオンズが、"映画の都"ハリウッドにたどり着くところから始まる。映画スタジオに入り込んだミニオンズは、自らモンスター映画を作ろうとするが、呪文によって召喚したモンスターとして現れたのは想定外の存在だったというストーリー。

ユニバーサル・ピクチャーズ本国によるオーディションを経て決定した日本語吹替版キャストとして、映画監督のマックス役を『ミニオンズ』シリーズ初参加の松平健が務める。

また、緑色のモンスター・グーミー役は山寺宏一が担当。山寺はこれまでもシリーズに関わっており、メインキャラクターの吹替を担当するのは『怪盗グルーの月泥棒』『ミニオンの月世界』以来となる。

松平は、ミニオンズについて「何をしゃべっているか分からないところが可愛いし面白い」とコメント。山寺は、「今回は声も普通の声じゃないんです！それもあってこれは大変な役だと感じています。見た目は可愛いくて、色々なことを秘めている存在。謎の多いキャラクターを演じるのは面白いです」と話した。

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