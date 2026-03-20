ミニオンズシリーズの最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』の日本公開が8月7日に決定。「ミニオンの日」の3月20日、最新作のさまざまな情報が解禁された。

「ミニオンの日」特別ビジュアル解禁

今年の「ミニオンの日」を記念して制作された特別ビジュアルには、巨大な“モンスター”の影が迫る中、カメラを向け、アングルを確認する撮影クルーのような3名のミニオンズの姿が。本作ではミニオンたちが「映画の世界」に潜入する。

ミニオンズが巻き起こすハチャメチャな大騒動を予感させる最新映像解禁

原始時代から最強最悪のボスを求めて彷徨い続けるミニオンズがたどり着いたのは、“映画の都”ハリウッド。映画の撮影スタジオで甲冑姿の強靭な肉体を掲げるバイキングたちとの戦闘シーン。撮影にもかかわらず、監督の指示通りに “本気”の合戦シーンに挑み、バイキング役の男たちを偶然にも一網打尽にしてしまう。啞然とするも「カット! 完ぺきだよ!」と成功を称える監督。撮影で大活躍したミニオンズは、監督へ「モンスター映画」を制作しようと提案することに。監督から「モンスター役はどうする?」と聞かれ、ミニオンズの呪文によって最強のモンスターを召喚……するはずだったが、現われたのはミニオンよりもさらに小さな緑色のモンスター“グーミー”。「やめろ! このふとっちょ野郎!」と口だけは達者なグーミーと共に、ミニオンズが巻き起こすハチャメチャ大騒動を期待させる映像となっている。









第1弾ムビチケ前売券(オンライン)購入キャンペーン開始

「ミニオンの日」と映画公開決定を記念し、3月20日から3月22日までの3日間限定でムビチケ前売券(オンライン)を購入＆応募すると、キラキラ輝く「特製缶バッジ」を抽選で320名にプレゼントする

SNSキャンペーンスタート

本作では、ミニオンズがモンスターたちと出会い、シリーズ史上最大級のハチャメチャな大騒動を巻き起こすことにちなんで、ミニオンとの“楽しい”“ハチャメチャ”な「出会い」エピソードを募集。

映画公式X(@minion_fanclub)をフォローして指定の投稿に「＃ミニオンとの出会いキャンペーン」を付けて、引用リポストすると、抽選で15組30名に本作のムビチケ前売券(オンライン)をプレゼントする。(本キャンペーン実施期間：3月20日(金)正午～3月27日(金)23時59分まで)

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