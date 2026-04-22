2026年4月の新作5品まとめ(4月21日発売予定)

本記事ではミニストップで4月21日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、ルーロー飯や麻辣肉そぼろなど食欲をそそるアジア系メニューを中心に、ベーカリーやスイーツもそろった、バラエティ豊かなラインナップで商品が登場しています。

ミニストップ2026年4月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「ルーロー飯」(645.84円)

価格 : 645.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ウーシャンフェン(五香粉)を使用し、本格的な香りに仕上げた「ルーロー飯」(645.84円)は、ホロホロになるまで煮込んだ豚肉ダイスと、豚ひき肉の2種類の食感と味わいが楽しめます。

「麻辣肉そぼろ」(170.64円)

価格 : 170.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ユッケジャン風味に炊き上げたご飯に、火鍋スープと照焼きソースで和えた肉そぼろをトッピングした「麻辣肉そぼろ」(170.64円)は、火鍋スープのしびれる辛さと、照焼きソースの甘じょっぱさがクセになる味わいに仕上がっています。

「キンパ風巻寿司5巻」(408.24円)

価格 : 408.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

具材の食感とごま油の風味が楽しめる、食べ応え十分な「キンパ風巻寿司5巻」(408.24円)は、ピリ辛い蒸し鶏のキムチ和えや牛そぼろのプルコギ和えなどを合わせて巻いています。

「ウインナー&カレードーナツ」(192.24円)

価格 : 192.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

まるごと1本のウインナーとカレーを包んで揚げた、食べ応えのある惣菜ドーナツ「ウインナー&カレードーナツ」(192.24円)は、カレーが肉とオニオンの旨みが溶け込んだコクのある味わいに仕上がっています。

「北海道チーズシュークリーム」(181.44円)

価格 : 181.44円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

北海道産クリームチーズを使用した「北海道チーズシュークリーム」(181.44円)は、なめらかなチーズクリームと、北海道産生クリームを使用したホイップクリームを詰めた2層仕立てのシュークリームです。

まとめ

4月21日発売の新商品は、クセになる味わいのアジア系メニュー「ルーロー飯」「麻辣肉そぼろ」「キンパ風巻寿司」をはじめ、手軽に楽しめる「惣菜ドーナツ」や、北海道産クリームチーズを使用した「シュークリーム」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用