【2026年4月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、チキンと生姜焼きをのせたボリューミーなお弁当や、旬のたけのこを使用した和風パスタなど、さまざまな商品が発売されています。

2026年4月の新商品5品まとめ(4月21日〜4月27日)

「麻婆豆腐&チャーハン」(645円)

価格 : 645円

販売地域 : 北海道、東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、東海、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州

挽き肉が豆腐とよく絡む麻婆豆腐に、香ばしいチャーハンを組み合わせた食べ応えのあるお弁当です。

「ピリ辛チキン&生姜焼き弁当(マヨネーズ)」(753円)

価格 : 753円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

鶏肉、豚肉のおかずを組み合わせた大盛り弁当です。別添のマヨネーズで味変が可能です。

「梅しそいなり 紀州南高梅使用」(213円)

価格 : 213円

販売地域 : 東北、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、北陸、東海、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県

カリカリ梅とねり梅を混ぜ込んださっぱりとした味わいの酢飯を、いなり皮で包んだワンハンドタイプのいなり寿司です。

「たけのことベーコンの和風パスタ」(594円)

価格 : 594円

販売地域 : 北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、九州、沖縄

筍の穂先を使用した季節感と具材感を感じられる商品です。だしの旨味、香り、コクを醤油で引き立たせ、温かい時期でもさっぱりとお召し上がりいただけます。

※4月22日以降順次発売

「塩ラーメン ワンタン・チャーシューのせ」(594円)

価格 : 594円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県

鶏や豚、魚介の旨味を効かせた深みのある塩スープに、ワンタン、チャーシュー、メンマ、小松菜を盛り付けた塩ラーメンです｡

※4月22日以降順次発売

まとめ

チャーハンと麻婆豆腐を同時に味わえる「麻婆豆腐&チャーハン」や、チキンと生姜焼きを贅沢にのせた「ピリ辛チキン&生姜焼き弁当(マヨネーズ)」は、スタミナをつけたいランチタイムにぴったりな商品。トッピングたっぷりな「塩ラーメン ワンタン・チャーシューのせ」は、魚介の旨味とさっぱりとした味わいを感じられます。

そのほか、梅しその風味感じる酢飯を包んだ「梅しそいなり 紀州南高梅使用」や、たけのこの食感を楽しめる「たけのことベーコンの和風パスタ」など、春らしい商品も発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用