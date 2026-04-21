4月も終盤に差し掛かります。二十四節気は、穀物に実りをもたらす雨がしっとりと降る「穀雨(こくう)」となります。たまには大地の恵みに思いを馳せながら、日々の食事を美味しく味わいたいものですね。

2026年4月の新商品5選まとめ(4月21日〜4月27日)

ファミリーマート2026年4月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。にんにくだれ牛焼肉とガーリックライスが味わえるお弁当、ピリ辛の冷し鶏ねぎそば、大葉が香る豚肉とトマトの大盛和風パスタ、フライドポテトとウインナーのおつまみ、辻利抹茶を使用したサンドアイスなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「にんにくだれ牛焼肉&ガーリックライス（麦入りごはん）」(645円)

価格 : 645円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

にんにくダレの牛焼肉を味わえる、ガーリックライスのお弁当。黒コショウとにんにくのパンチがきいたガーリックライスに、にんにく醤油ダレを絡めた牛焼肉をトッピングしました。温めて溶けたバターの香りと合わせて楽しめます。

「ピリッと辛い 冷し鶏ねぎそば」(646円)

価格 : 646円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

歯切れのよいそばにだしのきいたつゆを合わせ、鶏ももチャーシューや蒸し鶏、きゅうり、白髪ねぎなどの具材をのせた食べごたえのある冷しそば。別添のラー油のピリ辛味がおいしさのアクセントになっています。

「大盛 大葉香る！豚肉とトマトの和風パスタ」(578円)

価格 : 578円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

昆布だしをきかせた醤油ベースの味わいの太麺パスタが楽しめる、食べごたえのある大盛の和風パスタ。具材として豚肉・ダイストマト・ねぎ・炒めたきのこ・玉ねぎなどをトッピングしました。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「やみつきポテト（ガーリックコンソメ）」(398円)

価格 : 398円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

おつまみにぴったりのチルド惣菜。にんにくやコンソメの旨みがやみつきになるフライドポテトとウインナーを合わせました。

「明治 辻利抹茶サンド 黒蜜ソース入り」(259円)

「明治 辻利抹茶サンド 黒蜜ソース入り」(259円)

価格 : 259円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

辻利抹茶の上質な味わいと黒蜜の組み合わせを楽しめるサンドアイス。京都宇治総本家「辻利」の抹茶を、ケーキとアイスに使用しました。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

4月21日発売の新商品は、にんにく醤油ダレを絡めた牛焼肉をトッピングした「にんにくだれ牛焼肉&ガーリックライス（麦入りごはん）」、別添のラー油のピリ辛味がアクセントになった「ピリッと辛い 冷し鶏ねぎそば」、昆布だしをきかせた醤油ベースの味わいの「大盛 大葉香る！豚肉とトマトの和風パスタ」など、食べ応え十分のメニューが登場。

また、お酒のおつまみとしても重宝な「やみつきポテト（ガーリックコンソメ）」や、蒸し暑い日には辻利抹茶と黒蜜の組み合わせを楽しめる「明治 辻利抹茶サンド 黒蜜ソース入り」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用