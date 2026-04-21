2026年4月の新商品5品まとめ(4月21日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

  • ローソン2026年4月の新商品まとめ

    ローソン2026年4月の新商品まとめ

ローソン×八天堂がコラボ! とろ～りカスタードのパンやスイーツ5品を発売
【4月21日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【4月21日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
嘉之助蒸留所のハイボール缶が満を持して登場 ― ローソン酒類戦略は「消費の二極化に対応」
ローソン、人気蒸留所のハイボールや130円のサワーなど計13品を発売
ローソン、900ml大容量のフルーツティー3品を158円で販売 - 家計にやさしい&夏の水分補給にぴったり
ローソン、「ペヤング 激辛やきそば」の味を再現したオリジナル焼きそば&おにぎりを発売【関東甲信越限定】
ローソン限定、朝にぴったりな「キリン 午後の紅茶 アイスミルクティー デ モーニング」を発売
【4月14日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【4月14日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
新生活で疲れが抜けない夜…帰り道に手に取った“甘いローソンスイーツ”という救済【実食レポ】
40周年を迎えたローソン「からあげクン」がギネス認定! 新フレーバーや“売れなかった味”も紹介
関連画像をもっと見る

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「国産生姜の豚生姜焼弁当」(697円)

  • 「国産生姜の豚生姜焼弁当」(697円)

    「国産生姜の豚生姜焼弁当」(697円)

価格 : 697円
エネルギー : 632kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

国産生姜を使用した醤油ダレが香る、本格的な豚生姜焼肉のお弁当が登場です。 ジューシーな豚肉に、生姜の爽やかな辛みとコクのあるタレがしっかり絡み、ごはんがどんどん進む味わいに仕上がっています。 付け合わせのパスタも一緒に盛り付けられており、一皿で満足感のある食べ応えを楽しめるお弁当です。

「おかずいろいろ幕の内」(646円)

  • 「おかずいろいろ幕の内」(646円)

    「おかずいろいろ幕の内」(646円)

価格 : 646円
エネルギー : 573kcal
※関東(一部)・中四国(一部)地域のローソンのみのお取扱いとのこと ※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

焼鮭やえび天、シューマイ、メンチカツ、厚焼き玉子、そして煮物と、多彩なおかずを一度に楽しめる贅沢な幕の内弁当が登場。焼物と揚物をバランス良く盛り付けることで、彩りも豊かで食べ応えのある仕上がりになっています。

「明太唐揚のり弁当」(497円)

  • 「明太唐揚のり弁当」(497円)

    「明太唐揚のり弁当」(497円)

価格 : 497円
エネルギー : 529kcal
※近畿地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと ※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

おかかとのりを敷いた王道のご飯の上に、明太子と唐揚げ、ちくわ磯辺天、メンチカツを豪華に盛り付けたのり弁当です。 満足感のある具材が揃い、ボリュームも満点。 常温商品のため、オフィスでのランチやレジャーなどのお出かけ先でも、温めずにそのまま手軽に美味しくいただけるのが魅力です。

「具! おにぎり まるであおさ香る海老天丼」(354円)

  • 「具! おにぎり まるであおさ香る海老天丼」(354円)

    「具! おにぎり まるであおさ香る海老天丼」(354円)

価格 : 354円
エネルギー : 309kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと ※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

「具! おにぎり」シリーズから、尾つき海老天2尾をごはんで挟んだ、片手で食べられる海老天丼のような一品が登場。ほのかに香る「あおさ」が上品なアクセントとなり、海老のプリッとした食感と衣の旨みを引き立てます。

「メンチカツパン 4個入」(235円)

  • 「メンチカツパン 4個入」(235円)

    「メンチカツパン 4個入」(235円)

価格 : 235円
エネルギー : 110kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと ※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと ※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

食べやすいミニサイズがうれしいメンチカツパンが、シェアしやすい4個入りで登場しました。ジューシーなメンチカツをふんわりとしたパンで包んでおり、朝食やおやつにはもちろん、ちょっと小腹が空いた時の間食にもおすすめ。

まとめ

4月21日発売の新商品は、「国産生姜の豚生姜焼弁当」や「おかずいろいろ幕の内」、「明太唐揚のり弁当」などがラインナップ。 気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

その他商品はこちらをチェック : 【新商品】

※画像は公式ホームページより引用

ローソン×八天堂がコラボ! とろ～りカスタードのパンやスイーツ5品を発売
【4月21日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【4月21日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
嘉之助蒸留所のハイボール缶が満を持して登場 ― ローソン酒類戦略は「消費の二極化に対応」
ローソン、人気蒸留所のハイボールや130円のサワーなど計13品を発売
ローソン、900ml大容量のフルーツティー3品を158円で販売 - 家計にやさしい&夏の水分補給にぴったり
ローソン、「ペヤング 激辛やきそば」の味を再現したオリジナル焼きそば&おにぎりを発売【関東甲信越限定】
ローソン限定、朝にぴったりな「キリン 午後の紅茶 アイスミルクティー デ モーニング」を発売
【4月14日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【4月14日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
新生活で疲れが抜けない夜…帰り道に手に取った“甘いローソンスイーツ”という救済【実食レポ】
40周年を迎えたローソン「からあげクン」がギネス認定! 新フレーバーや“売れなかった味”も紹介
関連画像をもっと見る
まるいさん

まるいさん

まるいさん

武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

▼リンクまとめ


note：まるいさんちのおもちゃ箱 Twitter：@marUeee_net Instagram：@marueee_net

この著者の記事一覧はこちら