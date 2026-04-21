【4月21日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年4月の新商品5品まとめ(4月21日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年4月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「国産生姜の豚生姜焼弁当」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 632kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

国産生姜を使用した醤油ダレが香る、本格的な豚生姜焼肉のお弁当が登場です。 ジューシーな豚肉に、生姜の爽やかな辛みとコクのあるタレがしっかり絡み、ごはんがどんどん進む味わいに仕上がっています。 付け合わせのパスタも一緒に盛り付けられており、一皿で満足感のある食べ応えを楽しめるお弁当です。

「おかずいろいろ幕の内」(646円)

価格 : 646円

エネルギー : 573kcal

※関東(一部)・中四国(一部)地域のローソンのみのお取扱いとのこと ※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

焼鮭やえび天、シューマイ、メンチカツ、厚焼き玉子、そして煮物と、多彩なおかずを一度に楽しめる贅沢な幕の内弁当が登場。焼物と揚物をバランス良く盛り付けることで、彩りも豊かで食べ応えのある仕上がりになっています。

「明太唐揚のり弁当」(497円)

価格 : 497円

エネルギー : 529kcal

※近畿地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと ※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

おかかとのりを敷いた王道のご飯の上に、明太子と唐揚げ、ちくわ磯辺天、メンチカツを豪華に盛り付けたのり弁当です。 満足感のある具材が揃い、ボリュームも満点。 常温商品のため、オフィスでのランチやレジャーなどのお出かけ先でも、温めずにそのまま手軽に美味しくいただけるのが魅力です。

「具! おにぎり まるであおさ香る海老天丼」(354円)

「具! おにぎり まるであおさ香る海老天丼」(354円)

価格 : 354円

エネルギー : 309kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと ※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

「具! おにぎり」シリーズから、尾つき海老天2尾をごはんで挟んだ、片手で食べられる海老天丼のような一品が登場。ほのかに香る「あおさ」が上品なアクセントとなり、海老のプリッとした食感と衣の旨みを引き立てます。

「メンチカツパン 4個入」(235円)

価格 : 235円

エネルギー : 110kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと ※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと ※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

食べやすいミニサイズがうれしいメンチカツパンが、シェアしやすい4個入りで登場しました。ジューシーなメンチカツをふんわりとしたパンで包んでおり、朝食やおやつにはもちろん、ちょっと小腹が空いた時の間食にもおすすめ。

まとめ

4月21日発売の新商品は、「国産生姜の豚生姜焼弁当」や「おかずいろいろ幕の内」、「明太唐揚のり弁当」などがラインナップ。 気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用