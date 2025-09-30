あきんどスシローは、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボをし、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズを実施している。この度10月1日より、大阪の実力店“麺匠至誠”監修の「あさり入り 貝だし塩ラーメン」と、和歌山ラーメンの名店“神戸・丸髙中華そば”監修の「和歌山 豚骨しょうゆラーメン」を全国のスシローにて販売する。

10月1日より、食べログで点数3.68の高評価を獲得した人気店監修のラーメンが2種類登場する。

大阪の実力店“麺匠至誠”監修の「あさり入り 貝だし塩ラーメン」は、はまぐり出汁をベースに、あさりやほたての旨みを加え、深いコクのあるスープに仕立て、監修店のこだわりの一杯を再現。トッピングはチャーシューのほか、贅沢にあさりも追加し、スープと具でとことん「貝」を楽しめる一杯に仕上げている。

和歌山ラーメンの名店“神戸・丸髙中華そば”監修の「和歌山 豚骨しょうゆラーメン」は、監修店のコクのある豚骨醤油スープを目指し、パンチのあるとんこつの香りと味を再現。和歌山ラーメンといえば、ラーメンができるまでの待ち時間に“すし”を食べるのも通な食べ方として知られている。スシローでもすしと和歌山ラーメンの組み合わせを楽しんでみてほしいとのこと。