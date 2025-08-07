あきんどスシローは8月6日より、食べログで点数3.66の高評価を獲得した、兵庫・三宮の人気店“麺屋 鯖の上にも三年”監修の「濃厚 鯖節ラーメン」を全国のスシローにて販売する。

スシローのラーメンは2014年4月から販売を開始し、魚介類の頭やアラを使用してすしに合う味を徹底追求した“すし屋のラーメン”シリーズをはじめ、これまでに100種類以上のラーメンやまぜそばなどを開発してきた。

現在、日本各地のラーメンの名店のおいしさを多くの人に知ってほしい、というスシローと食べログの想いが合致して、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズを実施している。このシリーズでは、食べログで高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」選出店が監修したラーメンをスシローで販売している。

8月6日からは、食べログで点数3.66の高評価を獲得した、兵庫のラーメン激戦区・三宮の人気店“麺屋 鯖の上にも三年”監修の「濃厚 鯖節ラーメン」を期間限定で販売する。「濃厚 鯖節ラーメン」のスープは鯖節を使って出汁を取り煮干しの旨みをプラス、ラードや濃口醤油とあわせて監修店の味の深みを再現した。さらに、トッピングに焼き鯖を使用することで、とことん鯖を感じる一杯に仕上げている。

価格は、450円〜。販売期間は、2025年8月6日〜販売予定総数48万食が完売次第終了となる。