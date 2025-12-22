あきんどスシローは、12月22日〜食べログで点数3.61の高評価を獲得した、札幌味噌ラーメン界を代表する人気店"すみれ"監修の「札幌濃厚みそラーメン」を全国のスシローで販売する。

スシローのラーメンは2014年4月から販売を開始し、すしに合う味を徹底追求した"すし屋のラーメン"シリーズをはじめ、これまでに140種類以上のラーメンやまぜそばなどを開発してきた。現在、日本各地のラーメンの名店のおいしさを多くの人に知ってほしい、というスシローと食べログの想いが合致して、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズを実施している。このシリーズでは、食べログで高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」選出店が監修したラーメンをスシローで販売している。

12月22日からは、食べログ点数3.61の高評価を獲得している人気店"すみれ"監修の「札幌濃厚みそラーメン」を販売する。今回監修した"すみれ"は、昭和39年創業の老舗として全国に名を馳せる味噌ラーメンの名店。地元のみならず全国に熱烈なファンを持ち、札幌ラーメン文化を牽引してきた存在として、今なお行列ができ、不動の人気を誇る。

スシローで販売する「札幌濃厚みそラーメン」(480円〜)は、監修店同様に濃厚でコクのあるみそスープに仕立てており、スシロー自慢の麺と相性抜群。生姜の香りで引き立てた、まろやかなみそのコクの旨みを楽しめる。販売期間は、2025年12月22日〜2026年1月6日までとなっている。