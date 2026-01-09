スシローは、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とのコラボ企画「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズとして、大阪府・吹田市の人気ラーメン店“極麺 青二犀”監修の「黒胡椒 濃口黒醤油ラーメン」を1月9日より全国のスシローで販売する。

今回登場する「黒胡椒 濃口黒醤油ラーメン」を監修した“極麺 青二犀”は、大阪府・吹田市で10年以上営業を続ける行列必至の実力店。食べログでは点数3.73を獲得しており、濃厚ながらキレのある醤油スープで多くのファンを持つという。看板メニューの「黒二犀」は、黒いスープの見た目と出汁の旨み、醤油の奥深いコクが特徴とされている。

スシローで提供される「黒胡椒 濃口黒醤油ラーメン」は、監修店同様に黒いスープを採用しつつ、見た目に反してまろやかな味わいに仕上げた一杯。旨みと酸味のバランスを意識し、提供直前に黒胡椒をかけることで、スパイスの香りも楽しめる仕様となっている。

なお、「黒胡椒 濃口黒醤油ラーメン」の販売期間は1月9日〜25日。販売予定総数は50万食で、期間内であっても完売次第終了となる。なお、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱いがない。