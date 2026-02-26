「神の便り」「宝くじレベル」そう振り返りながら、ふかわりょうは、今も胸の奥に残る“取り返しのつかない後悔”を21日放送のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)で語った。20代のある日、何の前触れもなく鳴った「見知らぬ番号」。軽い気持ちで出ると、そこから聞こえてきたのは、思いもよらない人物の声だった――。

ふかわりょう

「中年男性の声」「飲んでるから飲みに来いよ」

“一生の後悔”が話題になり、ふかわは、「何の前触れもなく、見知らぬ番号からかかってきて。出たら、ふにゃふにゃしてる中年男性の声だったの」と20代の出来事を回顧。相手に、「タモリだよ」と言われ、「にわかに信じられなくて。タモリさんから電話かかってくること自体信じられないし」とビックリ。酔っ払ったタモリに、「飲んでるから飲みに来いよ」と誘われたが、仕事が入っていたため、断ってしまい、「また電話がかかってくるだろうなって思うじゃない? それ以降、そういう電話は来てない」と打ち明けた。

「神の便りというか。神の知らせを……。きっとまたあるだろうと思って。断るしかなかったんだけど。あのとき、またあると思った自分が不甲斐なくて」「タモさんの交友関係からすると、宝くじレベルじゃない? そのときに、僕のこと思い出してくれたんだ! ってこと自体さ」と後悔しきりのふかわ。一方で、フジテレビ系『笑っていいとも!』で共演していたころは、自宅でカレーを作ってもらったこともあったそうで、「タモさんからめちゃくちゃ好かれてたの。これは自信あった」と胸を張った。

当時のふかわは、「タモさんにくっついて回ってた」そうで、「『いいとも!』終わりで、お蕎麦屋さん行って、ゴルフの打ちっぱなし行って。“ふかわんち行くぞ”って、うちに来たのよ」と告白。「ピアノをポロポロ弾き出して。“誰でも弾けるチック・コリア”っていう往年のネタがあるの。それをやり出すのよ。さっきまで、全国ネットで何百万人にウケてた人が。家に飾ってある植物とか小物で、モノボケとかはじめんの」「お茶を出そうと思ってキッチンから戻ったら、もうベッドで寝てんの(笑)」とタモリの飾らない人柄を明かすと、田中みな実は、「え～! 魅力的な方ですね」と驚いていた。

