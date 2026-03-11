「販売終了? そうなの? ええっ!? 嘘!?」当たり前のように存在し、大好きだったあの商品。元TBSアナウンサーで俳優の田中みな実は、販売終了の現実にショックをあらわにした。

田中みな実

「久しく食べてなかった…」「悔やむ権利がない」

2月28日放送のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)でスイーツの話題になり、ゲストのふかわりょうが、「もう今ないんだっけ? ビエネッタ」と話すと、田中は、「ああ～! 大好き! アイスですよね? 大好き～!」「私、ロンドンでしか食べたことない」と告白。しかし、昨年3月末で販売が終了したことを知ると、「販売終了? そうなの? ええっ!? 嘘!?」と大ショックで、「ええ～、ビエネッタなくなっちゃったの? 確かに、久しく食べてなかったけど……」と悔やんだ。

1983年に森永乳業から発売されたビエネッタ。高級感のあるケーキアイスとして親しまれたが、ユニリーバ(英・ロンドン)とのライセンス契約が終了し、約40年の歴史に幕を下ろした。田中は、「パリパリパリってね。切れるときの。いや～、あれおいしかったな。大好きだったな」と懐かしそうに語るも、「そう言いながら、食べてなかったのよ。何年も。だから、なくなったことを悔やむことなんて、私にはできない。悔やむ権利がないよ。買ってなかったんだから」と吐露した。

「雑誌とかもそうだよね。いつまでもあると思ってて。全然買ってなかったけど、休刊とか廃刊になると、急に寂しい気持ちになっちゃう。あれ何なんだろうね?」とつぶやいた田中。ふかわが、「いつのまにかなくなっちゃってるからね」としんみり語ると、「ビエネッタは結構ショックかも……」と改めて嘆いていた。