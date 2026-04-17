「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)は7月1日から、「とうきびアフタヌーンティー」(1人5,000円)を初開催する。

北海道では昼夜の寒暖差が大きい気候を活かし、甘みが強く香り豊かなとうきびが育つ。とうきびが旬を迎える夏に、この甘みと香りが際立つとうきびを存分に味わってほしいという想いから、とうきびの魅力をさまざまな形で堪能できるアフタヌーンティーを提供する。

開催期間は2026年7月1日～8月31日。料金は1人5,000円で、アフタヌーンティーセットとドリンクが含まれる。1日9組(1組3名まで)限定。予約は公式サイトにて3日前正午まで受け付ける。

北海道の夏を味わう、とうきび尽くしのティーフーズ

とうきびの風味と甘みを活かした全9種のティーフーズを提供する。注目は、夏らしい「麦わら帽子」を表現したムース。香ばしく焼いたとうきびのひげを飾り付け、見た目にも楽しい一品に仕上げた。このほか、まるでコーンポタージュのような味わいのシュークリームや、素材の甘さを活かしたスムージーなど、すべてのメニューにとうきびを使用。とうきびの魅力を余すことなく味わい尽くすラインナップ。

とうきびの香ばしさを楽しむ「とうきびラテ」

とうきびの風味を活かしたオリジナルドリンク「とうきびラテ」を提供する。ローストしたとうきびを、とうきび茶で抽出したオリジナルラテベースと、トマム牛乳(ファームエリアで放牧している牛から搾った牛乳)を合わせて仕上げた一杯。香ばしいとうきびの風味と、まろやかなミルクの甘みが重なり合い、口いっぱいに広がる。このほか、定番の紅茶や北海道ならではのとうきび茶も用意しており、ティーフーズに合わせてお好みのドリンクを楽しめる。

とうきびラテをはじめとするドリンク

川のせせらぎと木漏れ日に包まれる、開放的な屋外デッキ

会場となる「せせらぎデッキ」は、白樺の木々に囲まれた開放的な空間。近くを流れる川の音と、トマムの自然がもたらす涼やかな風を感じられる。そうした自然に包まれながら、北海道の夏の旬を味わうアフタヌーンティーを楽しめる。