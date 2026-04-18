「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」(青森県十和田市)は7月1日、「おいらせ朝涼みシャンパーニュ」(8,800円)の提供を開始する。

景色、空気、音、すべてが涼しい渓流スポットへ案内

奥入瀬渓流沿いの夏の気温は平均21℃。奥入瀬渓流を知り尽くした渓流コンシェルジュが、その中でもとくに涼しさを感じられる、とっておきのスポットに案内する。青々とした緑が広がる景色と、自然が作り出す心地よい涼風、絶えず流れる水の音を全身で味わい、酷暑を忘れるひとときを過ごせる。

渓流の美しさとともに味わう涼やかなシャンパーニュ

渓流の絶景スポットでは、贅沢にシャンパーニュを味わえる。同ホテルのソムリエが、その日の気温に合わせて、涼やかさな味わいがとくに引き立つシャンパーニュを選定する。爽やかさと軽快さが引き立つ、フレッシュな果実のような香りと余韻が特徴。ノンアルコールドリンクも用意されている。

シャンパーニュ

瑞々しいフルーツを使用した「ジュレ・ド・フリュイ」

渓流沿いのスポットで、瑞々しいフルーツを使用した涼やかな「ジュレ・ド・フリュイ」を味わえる。さわやかなりんごをはじめとしたフルーツを、シャンパーニュの香りが爽やかに広がるジュレと絡めた。お好みでさらにシャンパーニュを注ぎ入れ、ひんやりと冷たいフルーツとジュレを味わえる。

同プログラムの開催期間は2026年7月1日～8月31日まで。料金は8,800円/名。定員は1組2名となっており、ウラカタにて7日前まで予約を受け付ける。