星野リゾートが展開する「リゾナーレ小浜島」(沖縄県八重山郡)は6月1日～9月30日の期間、「絶景海上ビアガーデン」を開催する。

360度を碧い海に囲まれた、海上に浮かぶ無垢な特等席

ホテル隣接のビーチから遠浅の海を歩いた先に、彩り豊かな海上カウンター席が登場する。サンゴ礁が生み出す碧い海の絶景に囲まれ、まるで海の上を独り占めしているかのような浮遊感を味わえるのが特徴。波音を聞いて海に足先を浸せば、南国特有の夏の陽気と心地よい涼やかさを感じられる。刻々と表情を変える空と煌めく水面が織りなす絶景に身を委ね、心身が解き放たれる至福のひとときを過ごせる。

海上の席でクラフトビールやノンアルコールカクテルを楽しむ

石垣島や沖縄本島で醸造されたクラフトビールから、フルーツが香る南国気分満載のビールに加え、多種多様な味わいの商品を揃えた。また、お酒が苦手な人も海上でドリンクを楽しめるよう、ノンアルコールビールと南国フルーツを合わせたカクテルも用意。サプライズで登場する「ハッピーデリバリー」では、限定ドリンクを無料で振る舞う特別な時間を提供する。クラフトビールは各種1杯1,500円～。グァバビアモクテルは1,000円、パナシェは1,000円となっている。なお、仕入れ状況により、商品が異なる場合がある。

海上の席で楽しむドリンク

島スパイスとマースが引き立てるオリジナルタコス

沖縄で親しまれている定番のタコスとは異なり、具材の組み合わせを自由に楽しむメキシコスタイルにインスパイアされた「オリジナルタコス」(1皿1,000円)が登場。シナモンのような甘い香りとピリッとした辛みが特徴の島スパイス「ヒパーチ」を効かせたラフテーと、アボカドとマース(塩)で爽やかに仕上げたツナが主役の2種類の味を用意した。これらに南国フルーツを組み合わせた八重山諸島ならではの食体験を、碧い海の上で堪能できる。