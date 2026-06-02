楽天グループが運営する「楽天トラベル」は6月4日20:00～6月20日23:59の期間、「楽天トラベル スーパーSALE」を開催する。

楽天トラベル スーパーSALE

本企画では、割引プランの販売や、最大50,000円オフを含む豊富なクーポンの配布、抽選で旅行代金の最大全額分「楽天ポイント」を進呈するキャンペーンなどを実施する。

また、「楽天モバイル」の契約者ならびに「楽天トラベルボーナスプログラム」レベル1以上のユーザーは、6月1日より開始した先行セール期間中から、セールプランとクーポンを組み合わせることで国内宿泊を毎日最大30%オフで予約することができる。前回のセールより最大割引率がアップしており、対象ユーザーはよりお得に夏期間を含む様々な旅行を楽しむことができる。さらに、セール期間中は全国の宿泊施設を対象とした21,000点以上のお得な宿泊プランを用意している。

楽天トラベル スーパーSALE

初めてのアプリ予約なら最大35%OFF

楽天トラベルのアプリから初めて予約を行うユーザーが利用できる10%オフクーポンを配布する。セールプランや宿泊施設が提供するクーポンと組み合わせて利用することで、最大で35%オフで対象宿泊施設を予約できる。

テーマパーク提携ホテル限定クーポンを配布

対象の宿泊施設で利用できる、8%オフのクーポンを配布する。セールプランや、宿泊施設が提供する最大20%オフクーポンを併用することで、最大33%オフで予約できる。対象となるのは、東京ディズニーリゾート(R)、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、ジャングリア沖縄の各提携ホテルのうち、対象ホテル。

ホテルチェーン スペシャルオファーも

ルートインホテルズや、三井ガーデンホテルズをはじめとする三井不動産グループのホテルブランドなど、全37のチェーンホテルを対象に、最大33%オフで予約できるクーポンを先行セール期間中から配布する。

エントリーと旅行で最大全額ポイントバック

期間中にエントリーのうえ、対象サービスを予約・旅行したユーザーを対象に、抽選で合計2,500名に楽天ポイントを通常ポイント(1%)に加えて以下の通り進呈する。

一等「旅行金額の全額ポイント」(上限50,000ポイント)は30名、二等「5,000ポイント」は50名、三等「1,000ポイント」は2,420名に当たる。

エントリー期間は2026年5月31日10:00～6月20日23:59、予約期間は2026年6月1日10:00～6月20日23:59、旅行対象期間は2026年6月1日～11月30日。対象サービスは国内宿泊、国内ツアー(ANA楽パック、JAL楽パック、JR楽パック赤い風船)、レンタカー、バス、海外ホテル、海外ツアー、海外航空券。

エントリー&対象ホテル予約で+15%ポイント還元

期間中にエントリーのうえ、海外ホテルを予約・利用したユーザーを対象に、通常ポイント(1%)に加えて+15%分の楽天ポイントを進呈する。

エントリー期間は2026年5月31日10:00～6月20日23:59、予約期間は2026年6月1日10:00～6月20日23:59、旅行対象期間は2026年6月2日～2027年3月31日。対象は韓国、グアム、シンガポール、台湾、ハワイなど対象エリア内でセールプランを販売するホテル。