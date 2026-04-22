「洋服を攻めすぎてモンスターになりました」マヂカルラブリー・野田クリスタルが、自身のXで公開した女装姿が話題に。完成度の高いビジュアルに反響が相次ぎ、投稿は240万回表示を突破している。

マヂラブ野田クリスタル「洋服を攻めすぎてモンスターに」

15日放送のテレビ朝日系バラエティ番組『かまいガチ』(毎週水曜23:15～)では、理想の“イイ女”に変身する企画「とにかくイイ女になりたいねん」を放送。同企画には、かまいたち・山内健司、お見送り芸人しんいち、トンツカタン・森本晋太郎、ラランド・ニシダ、野田が参加し、それぞれの“ガチ”女装姿を披露した。

15日に自身のXを更新した野田は、「顔まではメイクさんの力で調子良かったんですが洋服を攻めすぎてモンスターになりました」と同番組のオフショットを投稿。黒髪ボブにくっきりした目鼻立ちを活かしたモード感漂うメイクで、“イイ女”オーラ全開の女装姿を公開した。

この投稿には、「エグいくらいきれい」「正直タイプです!」「めちゃくちゃ美人」「クールで高嶺の花っぽい雰囲気」「かわい過ぎて悔しい」「付き合ってほしい」といったコメントが寄せられ、現在までに240万回表示を超えるなど話題を呼んでいる。