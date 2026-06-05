Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、M!LKとの『テレビ×ミセス』共演を振り返る「すごく素敵なコラボをさせていただきました！」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。今回の放送は、バラエティ番組『テレビ×ミセス』（TBS系）の振り返りや、ゲストとして登場したスターダストプロモーションに所属する佐野勇斗さん、塩﨑太智さん、曽野舜太さん、山中柔太朗さん、吉田仁人さんからなる5人組ボーカルダンスユニット・M!LK（ミルク）とのエピソードについて語りました。――『テレビ×ミセス』は、Mrs. GREEN APPLEがグループでMCを務め、さまざまな人やモノと本気で“コラボ”するバラエティ番組。5月18日放送のゲストには、大ヒット中の楽曲「好きすぎて滅！」が話題のM!LKが登場しました。番組内では、小学生が知らない言葉だけでつなぐ新ルールのしりとり対決「大人しりとり」を実施。小学生の子ども審査員4人が判定し、1人でも知っている言葉だとアウトになるほか、1アウトごとに“子どもの姿”にさせられてしまう罰ゲームも行われ、大森の恐怖回答や佐野さんの珍回答でスタジオは大いに盛り上がりました。また、通常の385倍、重さ23キロの巨大急須を使ってお茶を注ぐ「グリーンアップルティーチャレンジ」には、あばれる君を助っ人に迎えたM!LKチームと、3度目の挑戦となるミセスチームが激突。さらに、大森が「元祖せっかち屋台」のおやっさんに扮し、8年来の仲である佐野さんと初解禁エピソードやグループへの思いを語り合う真剣トークコーナーなど、盛りだくさんの内容で届けられました。

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⏰5/18(月)20時55分

『#テレビミセス』を

リアタイで見よう🎙️

＼#MrsGREENAPPLE✖️#MILK

豪華すぎて滅🫶



💬一夜限りのコラボステージ

💬新企画 大人しりとり

💬8年来の仲 #佐野勇斗 さんと

本気トーク



🔻#TVer 配信はこちら🆓https://t.co/GpOhvcbBpJ@tbsTV_MGApic.twitter.com/ndyiF8b042

— TVer (@TVer_official) May 17, 2026＜藤澤からのメッセージ＞藤澤：『テレビ×ミセス』、皆さん見てくれました？ 5月18日のゲストはM!LKの皆さんでしたね！「大人しりとり」っていう新しいゲームをやったんだけれど、子どものみんなには分からないような難しい大人っぽい言葉でしりとりをしていくっていうね。ワード（言葉）をもらってから20秒くらいで答えなきゃいけないっていうのがなかなか斬新で難しかったんだけれど、これ超楽しいからみんなにもやってみてほしい！で、僕は難しい言葉を考えなきゃって、「び」っていう言葉で迷いに迷って「ビジョン」っていう言葉を言っちゃったんだよね。「ん」が付いちゃうっていうね。でもこれ絶対なるよ！ みんなやってみて！そして「好きすぎて滅！」を楽曲コラボさせていただいたんですけれども、こちらの衣装は見てくれた？ M!LKさん側の衣装さんが協力してくださって、M!LKさんの衣装の肩には牛が入っているんだけれど、僕たちミセスにはリンゴが入っているっていう特別仕様でお届けしました！ あとこれも気づいてくれたかな？ 若井、藤澤も当日M!LKのみんなに教えてもらって、少しだけ一緒に踊っているのよ！ そういったところもすごく素敵なコラボをさせていただきました！ ありがとうございます！

📸❎テレビ×ミセス キリトリ



「好きすぎて滅！×ミセス」コラボ🥛🍏



この日のために作った

特別な衣装にも注目です‼️https://t.co/X25JIaLBsh



📨M!LKの衣装チームのみなさん

ありがとうございました🙇#テレビミセス#MILK #MrsGREENAPPLE pic.twitter.com/hlJO3kbBbz

— TBS公式【テレビ×ミセス】❎毎週月曜よる9時放送📺 (@tbsTV_MGA) May 20, 2026＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info