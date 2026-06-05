降幡愛“憧れの声優”を告白「男の子の声を演じたり、色っぽい声も演じられたり…」声優を目指した経緯も明かす

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。6月1日（月）の放送には、声優の降幡愛さんが登場！ 本記事では、降幡さんが声優を目指したきっかけや憧れの声優について語った模様を紹介します。

◆声優を知ったきっかけとは？

れなち：降幡さんは、12年前の2014年に声優デビューされていますが、声優を目指したきっかけは何でしたか？

降幡：学生時代に声優に憧れて、運良くトントンと……トントンって言っちゃうと、いけないかもしれないですけど（笑）。

れなち：アニメを観るのはずっと好きでしたか？

降幡：そうですね。当時の私は、どちらかというと再放送のアニメーションを観ていて、「うる星やつら」「らんま1/2」とか、高橋留美子先生の作品が好きだったんです。幼い頃は、エンディングが好きで……。エンドロールにキャストさんの名前が並ぶじゃないですか？ それをみて「声優っていう職業があるんだ」って知って。

れなち：エンディングが好きだったんですか？ じゃあスタッフとかキャストが書いてあるロールも？

降幡：ちゃんと観るタイプでした（笑）

れなち：すごい（笑）。

降幡：それで、ずっと観ているうちに「この人たちは、何をしている人なんだろう？」と思って。また別のアニメを観ると、同じ名前の方なのに、まったく違うタイプの声を出されたりしていたので、不思議に思いました。

れなち：たしかに。男性役や女性役はもちろん、動物とか妖精の役もあったりしますから。

降幡：そこで興味を持って、それからもアニメを観たり、漫画を読んだりしていくうちに、声優さんに魅力を感じていきました。

れなち：憧れの人とかもいましたか？

降幡：はい、私は沢城みゆきさんに憧れて。男の子の声を演じたり、色っぽい声も演じられたり……。かと思えば、ナレーションもご担当されたり。本当にマルチに、多彩に活躍されているという意味で、今でも憧れている声優さんの1人です。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM