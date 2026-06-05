降幡愛“憧れの声優”を告白「男の子の声を演じたり、色っぽい声も演じられたり…」声優を目指した経緯も明かす

◆声優を知ったきっかけとは？
れなち：降幡さんは、12年前の2014年に声優デビューされていますが、声優を目指したきっかけは何でしたか？
降幡：学生時代に声優に憧れて、運良くトントンと……トントンって言っちゃうと、いけないかもしれないですけど（笑）。
れなち：アニメを観るのはずっと好きでしたか？
降幡：そうですね。当時の私は、どちらかというと再放送のアニメーションを観ていて、「うる星やつら」「らんま1/2」とか、高橋留美子先生の作品が好きだったんです。幼い頃は、エンディングが好きで……。エンドロールにキャストさんの名前が並ぶじゃないですか？ それをみて「声優っていう職業があるんだ」って知って。
れなち：エンディングが好きだったんですか？ じゃあスタッフとかキャストが書いてあるロールも？
降幡：ちゃんと観るタイプでした（笑）
れなち：すごい（笑）。
降幡：それで、ずっと観ているうちに「この人たちは、何をしている人なんだろう？」と思って。また別のアニメを観ると、同じ名前の方なのに、まったく違うタイプの声を出されたりしていたので、不思議に思いました。
れなち：たしかに。男性役や女性役はもちろん、動物とか妖精の役もあったりしますから。
降幡：そこで興味を持って、それからもアニメを観たり、漫画を読んだりしていくうちに、声優さんに魅力を感じていきました。
れなち：憧れの人とかもいましたか？
降幡：はい、私は沢城みゆきさんに憧れて。男の子の声を演じたり、色っぽい声も演じられたり……。かと思えば、ナレーションもご担当されたり。本当にマルチに、多彩に活躍されているという意味で、今でも憧れている声優さんの1人です。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM