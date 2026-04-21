仮⾯ライダー⽣誕55周年記念作として『アギトー超能⼒戦争ー』を4⽉29⽇より全国公開する。4月21日には、主演・要潤が演じるに氷川誠が最新鋭の特殊強化装甲服＜G７＞を装着し、＜仮面ライダーG7＞へと変身するシーンを収めた本編映像の一部像が解禁された。

氷川誠、25年の時を経て、パワーアップを遂げ＜仮面ライダーG7＞へ!

＜G7＞システム、起動――。

今回解禁されたのは、Gユニット管理官の小川澄子(藤田瞳子)による号令のもと、氷川誠(要潤)が最新鋭の特殊強化装甲服＜G7＞を装着し＜仮面ライダーG7＞へと変身するシーンを収めた本編映像の一部だ。

25年前のTVシリーズ「仮面ライダーアギト」では、専用車輛＜Gトレーラー＞中で手動での装着であった＜G3＞＜G3-X＞から進化を遂げ、＜G7＞ではドローンが各パーツを運び自動で装着が進められていく。足、胴体、腕、そして顔から頭部までの全身が覆われ、Gユニットらしい青色をベースに黄色のドローンが組み合わさった新システムで佇む＜仮面ライダーG7＞。

本作で初登場する最新の武器である＜GZ-10 オロチ＞の刀身が自動で伸びる瞬間もおさめられた貴重映像となっています。 25年振りにパワーアップしたGユニット最新鋭の特殊強化装甲服＜G7＞に心踊る映像となっている。

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