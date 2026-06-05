メガハウスは、『ゴジラvsデストロイア』より「UA Monsters デストロイア(完全体)」(59,180円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年6月5日(金)13時から予約受け付けが開始となり、2026年12月発送予定。

2026年12月発送予定「UA Monsters デストロイア(完全体)」(59,180円)

UA Monstersシリーズに『ゴジラvsデストロイア』より「デストロイア(完全体)」が登場。完全新規造形にてシリーズ最大級のスケールでの立体化となっている。

頭頂高約360㎜、翼を含めた全高約410㎜、全幅約650㎜、とUA Monstersシリーズ最大級のサイズで立体化。頭頂からつま先、尻尾先端まで全身隈なく精密なデティールで作り込み、怪獣としてのリアリティを追求しており、「デストロイア(完全体)」の特徴的な眼は、クリアパーツの内側からモールドを施すことで奥行きのある表現となっている。

ギミックON1では、両眼、角の発光とともに「デストロイア(完全体)」の迫力ある咆哮音が数種類鳴り響く。ギミックON2では、「デストロイア(完全体)」の代表的な技をイメージしたギミックが連発。口から発射する“オキシジェン・デストロイヤー・レイ”やミクロオキシゲンを放出しながら「ゴジラ(1995)」の体表を切り裂く“ヴァリアブル・スライサー”をイメージしたLED発光と音声の連動ギミックが再生される。

圧倒的な造形表現や、他に類を見ない発光＆サウンドギミックを備えた至高の「デストロイア(完全体)」に注目したい。

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