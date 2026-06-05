東映エージエンシーは、『魔法戦隊マジレンジャー』20周年記念ファンミーティングの大阪公演となる「魔法戦隊マジレンジャー 20th Anniversary 魔法家族、西へ! ～ロージ・マネージ・マジ・ママルジ～」を、8月1日に大阪市中央区・クールジャパンパーク大阪 WWホールにて開催することを発表した。

大阪本公演限りのミニアクションショーを実施!

「魔法戦隊マジレンジャー 20th Anniversary 魔法家族、西へ! ～ロージ・マネージ・マジ・ママルジ～」は、2025年12月に東京で開催された「魔法戦隊マジレンジャー 20th Anniversary お久しぶり!魔法家族 ～マージ・ジルマ・マジ・ジジル～」の大阪公演。東京会場はチケット総申込数9,000枚超えを記録し、大盛況のうちに幕を閉じた。

8月に実施する大阪公演では、塚田英明チーフプロデューサー書き下ろしの、20年ぶりの完全新作ミニアクションショーを上演。マジレンジャーとしては実に20年ぶりとなる貴重なアクションステージだ。

ステージには、松本寛也、甲斐麻美、別府あゆみ、伊藤友樹、市川洋介の登壇が決定。イベント内では、東京公演では語られなかった秘蔵エピソードや、今回の完全新作ミニアクションショーの誕生にまつわる裏話をはじめ、ここでしか聞くことのできない貴重なエピソードや20年という時を経た今だからこそ語ることのできるエピソードなどを披露する予定とのこと。また、さらにイベントを盛り上げる内容も準備中。続報に期待が寄せられる。

イベント概要

イベント公演名:「魔法戦隊マジレンジャー 20th Anniversary 魔法家族、西へ! ～ロージ・マネージ・ マジ・ママルジ～」

開催日：8月1日 1回目／13:00 開演 (開場／12:15)、2回目／16:00 開演 (開場／15:15)

会場：クールジャパンパーク大阪 ＷＷホール(大阪府大阪市中央区大阪城3-6)

出演：松本寛也、甲斐麻美、別府あゆみ、伊藤友樹、市川洋介(※出演者は予告なく変更となる場合がある)

料金(※価格は税込)

マジトピア席:8,800円(前方席確約)

地上界席:7,700 円

チケット販売スケジュール

本イベントのチケットは、各種先行抽選販売にて順次受付を開始する。

TTFC(東映特撮ファンクラブ)会員先行抽選販売

6月5日(金)18：00～6月22日(月)23：59まで

東映ビデオオンラインショップ会員先行抽選販売

6月5日(金)18：00～6月22日(月)23：59まで

イープラス先行抽選販売

6月25日(木)18：00～6月30日(火)23：59まで

イープラス一般販売

7月6日(月)18：00より一般販売

お気に入りのシーンを大募集!

本イベントの開催を記念し、「魔法戦隊マジレンジャー」のお気に入りのシーンを大募集。お寄せいただいた中から人気の高かったシーンは、イベント内のトークなどで取り上げられるかも!?さらに、出演者へのメッセージや、作品の思い出なども募集する。

募集期間は6月5日18:00～6月30日23：59まで。応募フォームより受け付ける。

「魔法戦隊マジレンジャー Blu-ray COLLECTION」発売情報

放送20周年を記念して、TVシリーズが待望のBlu-ray(全3巻)として好評発売中。東映ビデオオンラインショップ販売の「3巻セット」(66,000円)には全巻収納BOXが付属する。各初回特典はブックレット(12P)。映像特典は、2005年～2006年発売時にDVDに収録されていたものをSD画質で収録。

発売・販売元：東映ビデオ

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