「だいたい結構うれしいことを言ってくれることが多い」タレントの藤本美貴が、夫・庄司智春の“忘れられない一言”を打ち明けた――。

藤本美貴

夫・庄司智春は「うれしいことを言ってくれることが多い」

7日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』では、“忘れられない一言”についてトークを展開。藤本は、庄司に対し、「嫌なやつで言うと、家で魚を焼いてたら、帰ってきた瞬間に“くさっ!”って。その一言が、なんかすっごいムカついた」と苦笑いで告白。「家族のご飯のために、私は焼いてるわけ。私が好きで焼いてるわけじゃないじゃん」「もう無視。“え? 焼いてるから臭いに決まってんじゃん”みたいな」と当時のイライラをぶっちゃけた。

「庄司さんも、単純に魚臭かったから、“くさっ!”って反射で言っただけなんだけど……。なんか、ちょっとした一言がイラついたときがあった」とフォロー交じりに振り返った藤本。何気ない一言が相手をイライラさせてしまうこともあるが、「そういうちょっとした一言って、本人も思ってなかったりするから怖いよね」とつぶやき、「今だったらわかる。“ああ、焼いてるよ～”って感じだけど」と笑いながら話した。

また、藤本は、“うれしかった一言”についても言及。「妊娠中に悩んで泣いてる日々があったんです。1人目のときに、産前うつみたいな」と明かしつつ、「(庄司が)“そんなに悩めるって、もうすでにいいお母さんじゃない?”って。そのときに、スッて。“ああ、そうなのかな? この不安でいいんだ”みたいな。それは、すごい救われた」と感謝。最後は、「いいエピソードだよね。だいたい結構うれしいことを言ってくれることが多い」と話し、夫婦仲のよさをにじませていた。