2016年に放送された「魔法つかいプリキュア!」は2026年2月7日に10周年を迎えたことを記念し、10周年記念ビジュアルや玩具の発売、コラボカフェの実施を行う。

10周年記念ビジュアル公開!

誕生から10周年を迎えた「魔法つかいプリキュア!」を記念して、キャラクターデザインを手がけた宮本絵美子氏による描き下ろし記念ビジュアルが完成。記念ビジュアルは、魔法つかいのモチーフでもあるほうきにのったキュアミラクル＆モフルン、キュアマジカル、キュアフェリーチェの姿が。彼女たちの輝く物語はこれからも続いていく様を想起させる。

「Pretty Memories魔法つかいプリキュア! リンクルステッキ」受注開始!

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、「Pretty Memories 魔法つかいプリキュア! リンクルステッキ」の予約受付を2月27日16時より開始する。

本商品は、当時の玩具同様、劇中の金魔法(合体技)あそびを完全再現。作中のシーンを忠実に再現することが可能だ。外観は放送当時のデザインの再現にこだわっており、本体に魔法の杖をセットすると先端のLEDが発光。リンクルストーンにはキラキラのメッキ塗装を使用しており、洗練されたデザインを追求している。

変身セリフや金魔法(合体技)必殺技セリフ、キャラクターのおしゃべり音声、さらに10周年を記念した特別なボイスを新規収録。キュアミラクル、キュアマジカル、キュアフェリーチェ、モフルンの、この商品だけのオリジナル音声を楽しめる。

10周年記念コラボカフェ開催決定!

10周年を記念したコラボカフェ『「魔法つかいプリキュア!」10周年記念コラボカフェ at 洒落CAFE〜キュアップ・ラパパ!フラワーカフェへようこそ〜』が実施決定。キャラクターと作品をイメージしたコラボフード、ドリンクに加え、コラボカフェオリジナルグッズの販売も予定している。

フラワーカフェをモチーフにしたイベントキービジュアルも公開。キュアミラクル・キュアマジカル・キュアフェリーチェ・モフルン、それぞれをイメージしたフラワーを散りばめ、花々の香りに包まれるような優しい空気感と華やかさやが印象的なキービジュアルだ。

開催期間

2026年5月2日(土)～2026年5月16日(土)

会場

洒落CAFE ハラカド店(東京都渋谷区神宮前6丁目31−21 原宿スクエア内 東急プラザ原宿「ハラカド」6F)

洒落CAFE 博多マルイ店(福岡県福岡市博多区博多駅中央街9番1号 博多マルイ3F)

洒落CAFE 大阪店舗(4月下旬オープン予定!)

(C)東映アニメーション