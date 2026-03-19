大人気シリーズ「プリキュア」のスピンオフ作品として、2025年4月より配信中のショートアニメ「ぷちきゅあ～Precure Fairies～」は、3月26日よりシーズン3の配信を開始する。

シーズン3では、これまで舞台となったふしぎなゆうえんちやおかしなパラダイスに加えて、にぎやかなステージなど多数の舞台が登場。さらに、これまで活躍したぷちきゅあもふるんとぷちきゅあぽるんのほか、過去に登場した仲間たちに加えて新たに「ぷちきゅあぷりるん」や「ぷちきゅあめろろん」といった仲間たちも登場する。

引き続きYouTube「ぷちきゅあ」公式チャンネルのほか各プリキュア公式SNSにて、セリフのないノンバーバルアニメーションとして配信を行う。

新キャラクター

ぷちきゅあぷりるん

マイペースだけど、みんなと遊べるのがとってもうれしい！ たこさんウィンナーが大好き。

ぷちきゅあめろろん

おしゃまで大人っぽい性格。 ぷりるんが大好き！ねえたま愛がだいばくはつ！

ぷちきゅあらびりん

やさしくてみんなのことをとても大切にしているよ。 ちょっぴりおっちょこちょいなところも。

ぷちきゅありぼん

みんなからたよられるしっかり者。 みんなと一緒に新しいことにチャレンジするみたい！

ぷちきゅあしゃるる

何事にも一生けんめいな頑張りやさん。 なれないことにも全力でとりくむよ。

ぷちきゅあるるん

ぽるんの妹みたいな光の王女。 すっごく泣き虫だよ。

ぷちきゅあふらっぴ

わがままな時もあるけど、いつも元気いっぱい！ ふりかけごはんが大好き。

ぷちきゅあこふれ

まじめだけど、たまにみんなに甘えたくなるときもあるみたい。 みんなとお花に囲まれてリラックス♪

ぷちきゅあはりー

お世話をがんばる、めんどうみのいいお兄さん。 みんなのおうえんもがんばるよ！

ぷちきゅあこっぺ

とっても大きくて、いつもみんなを見守っているよ。 もふもふしたからだでつつみこんでくれるよ。

ぷちきゅあめえめえ

にこに仕えている羊の執事。 自分では仕事ができると思っているけど、たまに抜けていることも…。

シーズン2を一挙に振り返るウォッチパーティをプレミア配信！

「ぷちきゅあ～Precure Fairies～」シーズン3の配信スタートの前日となる3月25日には、シーズン2を一挙に振り返るウォッチパーティを開催する。「ぷちきゅあ～Precure Fairies～」ウォッチパーティは、3月25日18:30よりプレミア配信。

ファミリーアニメフェスタ2026にぷちきゅあもふるんが登場！

3月28日･29日に東京ビッグサイトにて開催される「ファミリーアニメフェスタ2026」のキャラクターグリーティングにぷちきゅあもふるんが登場する。さらに特製サンバイザーも配布決定。「AnimeJapan2026」では新しいビジュアルのカードも配布する。詳細は「ぷちきゅあ」公式サイトを確認のこと。

ファミリーアニメフェスタ2026概要

2026年3月28日(土)・29日(日) 9:30～17:00 （最終入場16:30）

会場:東京ビッグサイト (〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1)南展示棟1ホール

入場料：無料 ※ご入場は、小学生以下及びその保護者の方に限ります。大人だけでの入場はできません。

AnimeJapan2026概要

日時:2026年3月28日(土)･29日(日)9:00～17:00 (最終入場 16:30)

会場:東京ビッグサイト (〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1) 東展示棟4～8ホール、南1～4ホール、屋上展示場

入場料：入場券2,500円（税込）、当日券2,800円（税込）

「ぷちきゅあ」シーズン3配信記念！YouTubeにて、過去作品配信決定!

「ぷちきゅあ～Precure Fairies～」シーズン3の配信スタートを記念して、YouTube東映アニメーションミュージアムチャンネルにて、プリルンやメロロンなどちいさななかまたちが活躍したエピソードを厳選して期間限定で配信する。

配信期間：3月20日（金）～3月30日（月）各話配信後から2週間限定

配信：YouTube東映アニメーションミュージアムチャンネル

配信話数：全11話

新たな仲間たちの新商品も続々登場！

ぷちきゅあのみんなの新しいアイテムも登場。新商品ではフロッキーフィギュアをワゴンに乗せて遊ぶことができる仕様で展開する。マスコットもさらにリニューアル。ハート型のカプセルにマスコットが入っている仕様で、カプセルを組み替えることでマスコットをディスプレイすることができる。3月21日よりおもちゃ売場で発売開始。

「たまごっち」コラボ「ぷちきゅあっち」新登場!

30周年を迎える「たまごっち」とのコラボレーション商品「ぷちきゅあっち」が新登場。ぷちきゅあが集合し、たまごっちのアニバーサリーを祝う。

本商品の本体は、「きゅあ～♡なぱすてるぴんく」 と 「きゅあ～♡なぱすてるいえろー」 の2色展開(ゲーム内容は同じ)。お世話できるぷちきゅあは30ぷち以上。ぷちきゅあの大好きなごはんやおやつをあげられるほか、ミニゲームでも遊ぶことができる。さらに、たまごっちたちも遊びにやってくる…!?

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約受付中。

全国のアニメイトでも「ぷちきゅあ」新商品が発売決定!

「ぷちきゅあ～Precure Fairies～」のカラフルでキュートな新商品が5月23日頃から発売予定。全国アニメイト店頭、アイメイト通販、ムービック通販などにて取り扱い予定。

(C)ぷちきゅあぱーとなーず