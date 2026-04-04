「帰ってこないのよ」と寂しそうに明かしたのは、お笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明。女優・田中みな実も驚がくした小木の妻で歌手・森山奈歩のプライベートとは――。

  • おぎやはぎ・小木博明

    おぎやはぎ・小木博明

「今楽しい夫婦生活送ってる」「なかなか充実」

3月21日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)にゲスト出演した小木。高校2年生の1人娘が海外留学したことを明かし、「今楽しい夫婦生活送ってる」「犬連れて散歩したり。なかなか充実してますよ」と夫婦の時間を楽しんでいる様子。一方で、「夜ご飯を食べに行くと言っても、週1、2回あるかないか」と話し、「帰ってこないのよ」とつぶやいた。

「一時期、俺が寝てるのに電話かかってくるのよ。奥さんから。“小木に合う友達がいるから、今から来なよ!”って」とぶっちゃけた小木は、「俺寝てるし、明日も早いから。タクシーで20分ぐらいの距離よ? “来な来な! 絶対小木に合うから!”って。いや、合う合わないじゃなくて、俺、そんなに友達いらないし」と吐露。しかも、夜中の2～3時に電話がかかってくるそうで、「向こうも酔っ払ってるから、そのぐらいでも平気で電話かかってくるのよ」とぼやいた。

夜中の電話に困っていたという小木だったが、「“無理だよ”って言ってるうちに、急に誘われなくなったの。そしたら、もう帰ってこなくなっちゃって……」と寂しそうにポツリ。さらに、「朝とか昼まで。夕方とか。昼からまた飲みに行くからね。帰ってきてすぐ」と暴露し、田中は、「すごっ! 体力ありますね」とビックリ。小木は、妻の行動力に感嘆しつつも、「あれはパッタリ逝くと思うよ。おかしいもん。俺と同い年だし」と本気で心配している様子だった。

しかし、田中が、「いいな。フットワーク軽くパパッと行けて。うらやましい。楽しそう」と話すと、小木も、「うらやましくてさ。尊敬しちゃうのよ。いろんな人たちと出会って、幸せそうなのよ」と同調。「そういう奥さんを見て、楽しそうだな、幸せそうだなと思って。俺も少しずつ外に出るようになった」そうで、「ちょっと夜飲みに行くっていうのはないんだけど。例えば、男友達と2人だけで島に行ったり」と妻のフットワークの軽さに刺激を受けているようだった。

【編集部MEMO】
田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、田中とリスナーが教養・作法・趣味を身につけ、「より人生を楽しく、より素敵な人物になるため」の“人間力向上”トークバラエティ。各界のスペシャリストをゲストに迎え、“人生を豊かにするヒント”を教わる。

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