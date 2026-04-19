きょう19日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「穴子さんの寝言」など3本を放送。会社の近くにできた“野菜の安売りスーパー”の情報を、妻たちに知られたくないと画策する穴子さん。もし知られれば、会社帰りに買い物を頼まれてしまう――。

「穴子さんの寝言」

居酒屋で、穴子がマスオにスーパーのチラシを見せる。それは会社の近くにできた、野菜の安売りスーパーのチラシだった。妻たちに知られたら、会社帰りに野菜を買って帰る羽目になるので、穴子は「この情報は隠しておこう」と言う。しかし穴子の妻は穴子の様子がおかしいことに気づき、サザエに電話して、会社で何かあったのかと尋ねる

「いその家迷場面」

洋服生地を買いに行ったサザエが、夕方遅くに帰ってくる。しかし生地を決めきれず、切れ端見本だけ大量に持ち帰っていた。その日の夕飯で、サザエは買い物で迷うことが多いという話題になる。買い物で失敗したくないから迷うのだと主張するサザエだが、カツオは待たされる身にもなってほしいと反論する。

「大きなランドセル」

学校から帰宅したワカメを見て、サザエが驚く。ワカメは自分のランドセルを背負い、さらにカツオのランドセルを前に抱えていた。学校から直接遊び場に行きたかったカツオが、ワカメに持ち帰らせたらしい。その夜、カツオは波平とフネに大目玉を食らう。翌日、ワカメは公園のベンチで置きっぱなしになっているランドセルを見つける。

(C)長谷川町子美術館